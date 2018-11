Winston Cabas: “Hay casi once máquinas paradas en la represa de El Guri”

Oleg Kostko / 8 nov 2018.- El presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Winston Cabas aseguró este jueves que la represa de El Guri aunque está llena no tiene la suficiente capacidad para abastecer la demanda eléctrica de todo del país.

“Hoy el Guri es lo que nos está alumbrando pero el Guri no es lo suficientemente poderoso y vigoroso para alumbrar a todo el país, no se le hace mantenimiento no se sabe que está ocurriendo allí, sabemos que hay casi once máquinas totalmente paradas y el Guri está lleno”, expresó Cabas en una entrevista con Vladimir Villegas en Unión Radio

“Muchos dirigentes no se han dado cuenta de la importancia del servicio eléctrico, el presidente Maduro tiene unos motores allí pero en ninguno sale el motor eléctrico, la Asamblea Nacional si ha discutido el tema eléctrico. El caso del Zulia es parte de la crisis mayúscula del servicio eléctrico, nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades que hay que decirle la verdad al país sobre la crisis eléctrica”, agregó.

A juicio del ingeniero: “no se le ha dicho la verdadera situación sobre la corrupción. En estos días circuló un documento del bloque soberanía donde habla del desarrollo eólico del alta Guajira donde hubo gerentes de Corpoelec en 2014 que publicaron unos puntos de cuenta que fueron perseguidos e hicieron renunciar a estos gerentes y el ministro Motta Domínguez, el gobernador Omar prieto o el presidente de la República dicen nada, allí hubo un hecho de corrupción”.

“Si ese desarrollo eólico estuviese funcionando hoy Maracaibo y el Zulia no estuviese pasando esas dificultades, se le miente al Zulia cuando el Gobernador inaugura el cable que va en el puente Rafael Urdaneta diciendo que ya está solucionado el problema y eso es falso, al Zulia le llegan 650 megavatios más 250 de la generación termoeléctrica son apenas 850 megavatios y necesitan por lo menos 2.000 megavatios”, dijo.

Alertó que el próximo año se pronostica un fuerte verano y pocas lluvias. “Las perspectivas para el 2019 son catastróficas, viene un fuerte verano y no se le informa al país sobre eso”. Además aseguró que “Pdvsa no está fabricando los combustibles, por cierto salió una noticia ayer también que zarpó un barco con miles de barriles de diesel para Cuba, y ese diesel es importante para nuestras termoeléctricas, ¿se prefiere venderle combustible a otros países a pensar en los venezolanos?”, cuestionó.

