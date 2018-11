Carlos Romero: EEUU podría aplicar a Venezuela las mismas sanciones que a Irán

Jhoan Meléndez / 5 nov 2018.- El internacionalista y politólogo, Carlos Romero, considera que el Gobierno de EE.UU. podría aplicar a Venezuela las mismas sanciones que ejerció contra Irán, donde advirtió sobre las consecuencias para el país que negocie con esta nación.

“Podrían aplicar esas mismas medidas contra Venezuela (…) Todo es posible desde la óptica del deterioro de las relaciones que estamos observando entre Venezuela y EE.UU. (…) Estados Unidos podría sancionar no comprando petróleo y derivados, y con eso basta y sobra porque es nuestro principal cliente y paga en efectivo”, indicó en el programa Con todo y Penzini de Globovisión.

Sobre las elecciones intermedias de EE.UU. donde se escogerán legisladores, gobernadores y otros cargos, considera que “no va a perder ni la Cámara de Senadores ni la Cámara de Representantes”, además de ver necesario que los artistas llamen a la población estadounidense a votar pues dice que las encuestan indican que habría un 65% de abstención.

“Esta condición perjudica más al Partido Demócrata, particularmente a jóvenes menores de 25 años y por eso es que han utilizado a figuras o ‘influencers’ para motivar a que salgan a elegir y este partido tenga mayor votación”, argumentó.

Por otra parte, aseveró que el Gobierno venezolano utiliza al petro para “hacer reservas internacionales que no son tangibles”.

“La mayoría de los venezolanos no entendemos el petro porque no entendemos algo que no es solido, que no está organizado y está atropellado (…) Están buscando la manera de hacer reservas internacionales que no son tangibles”, concluyó.

Lea más: Pompeo: Sanciones al petróleo iraní y al sector financiero tendrán el efecto deseado

vaya al foro

Etiquetas: EE.UU | Irán | Venezuela