Diosdado Cabello: Todo lo que vean en El Nacional, La Patilla o El Pitazo es falso

Oleg Kostko / foto: @ConElMazoDando / 7 nov 2018.- El dirigente oficialista Diosdado Cabello rechazó las declaraciones de la organización Freedom House sobre las restricciones del internet en Venezuela, al tiempo en que aseguró que todo lo publicado por los portales El Nacional, La Patilla y El Pitazo es falso.

“Estamos incomunicados según la Freedom House, quizás a ellos les interesa que las redes sirvan para montar noticias falsas, informaciones tendenciosas que se vuelven virales en hechos reales después que la cosa sale ¿Quién la echa para atrás? (…), lanzan su opinión su matriz y la convierten en noticia”, expresó Cabello en su programa Con El Mazo Dando.

“Lo triste no es que lo hagan sino que hay gente nuestra que se cree esa matriz eso es lo más triste, gente nuestra que dice ¿será verdad que ocurrió tal o cual cosa?, si usted lo ve en El Nacional en La Patilla o en El Pitazo tenga la seguridad de que eso es falso, es falso, mentira, todo está montado bajo intereses de grupos”, aseguró.

Claudia Díaz no era enfermera de Chávez

Durante su alocución semanal, el también presidente de la ANC negó que Claudia Patricia Díaz fuese enfermera de Hugo Chávez.

“Esa señora no es enfermera de Chávez, esa señora se robó unos reales siendo tesorera y allí es por donde debe salir la noticia, ella no estaba con Chávez cuando mi comandante Chávez estaba en su cama en los meses de su enfermedad, no señor yo estaba allí, tenía más de un año que había sido designada en la tesorería y se dedicó a hacer negocios y a defraudar la confianza del comandante Chávez”, dijo.

Criticó a los medios que han calificado a la exfuncionaria chavista como enfermera del fallecido presidente.

“Hasta Rusia Today (RT en español) lo puso en estos días (…), ella no se enriqueció siendo enfermera de Hugo Chávez ella se enriqueció primero porque era corrupta, segundo cuando era tesorera de la República y cuando mi comandante estaba enfermo ella no estaba al lado nunca estuvo ni siquiera en el año final”, aseveró.

Desestimó denuncias de Andrés Velázquez y Américo De Grazia

Por último, rechazó las denuncias del diputado Américo De Grazia y del dirigente político Andrés Velázquez en las que han calificado las recientes declaraciones del presidente Nicolás Maduro como una amenaza directa a sus vidas.

“Este si es bolsa y que Maduro lo amenaza de muerte, este es el jefe de mafia del oro junto con Andrés Velázquez y como ahora el Estado está asumiendo el control andan con esa chilladera porque sus amigos les han aplicado la ley y listo ¿y quiénes son sus amigos? Una cantidad de malandros que metieron en las minas”, afirmó.

“Andan chillando porque el Gobierno nacional está reclamando lo que le pertenece a todos los venezolanos no a Américo De Grazia y a Velázquez sino a todos los venezolanos que es el oro de Venezuela”, puntualizó.

Lea más: Andrés Velázquez: El Sebin se encuentra asediando mi casa

Etiquetas: El Nacional | El Pitazo | Freedom House | Internet | La Patilla | Venezuela