Cabello sobre hechos de Amazonas: La violencia en Venezuela viene de Colombia

Oleg Kostko / foto: @ConElMazoDando / 7 nov 2018.- El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, fijó posición sobre el asesinato de tres agentes de la GNB a manos de presuntos miembros de la guerrilla del ELN en el estado Amazonas.

“Nosotros lo hemos dicho en infinidad de ocasiones la violencia que hay en Venezuela viene de Colombia eso que ocurrió en Amazonas viene que Colombia y es parte del plan para generar en Venezuela situaciones de disturbios y de desestabilización para hacer lo que han querido hacer siempre, invadir a Venezuela, yo le pido a nuestros hermanos de la Fuerza Armada como les dijo nuestro hermano general en jefe que no caigamos en provocaciones, mucha prudencia al actuar mucha sabiduría pensemos que haría Chávez”, expresó Cabello en su programa semanal Con El Mazo Dando.

Cabello rechazó las declaraciones de dirigentes de la oposición que aseguraron estar consternados por el asesinato de los efectivos castrenses.

“Quienes hace dos años aplaudían cuando un francotirador le disparaba a los miembros de nuestra Guardia Nacional salen hipócritamente a decir que sienten dolor por lo que están ocurriendo, hipócritas absolutamente hipócritas, ellos han atacado a nuestra Fanb que los han acusado de mil barbaridades inventan cualquier cantidad de mentiras y se las llevan al mundo”, afirmó.

“Inventan mentiras las ponen en una carpeta y los incautos de afuera no solo se creen esa mentira sino que les dan plata y vienen ahora a decir que están muy afligidos por lo que le paso a la GNB, y viene el casquillo, no que fue el ELN (…) ya ellos tenían listo todo para montar la noticia de forma mundial pero eso no es de ahora, eso tiene un secuencial de hechos desde que John Bolton declaró que si no iban a permitir que el oro venezolano lo explotáramos (…) ¿y quién lo va a explotar?, ellos si lo explotaron durante años y siglos”, agregó.

Criticó también las declaraciones del embajador de Colombia en la OEA sobre el supuesto apoyo del Gobierno venezolano al ELN y el que Borges declarara que el referido grupo guerrillero fue el responsable del hecho.

“El Embajador de Colombia en la OEA declaró que Venezuela financia y mantiene al ELN ¿dónde se crearon el ELN, las Farc y los paramilitares que azotan Venezuela? son de allá de Colombia, (…) dijo este señor no habían pasado tres minutos del hecho cuando ya Julio Borges decía que fue el ELN. Ya ellos tenían el plan de lo que estaba ocurriendo no importa que eso esté en investigación ya ellos crean la matriz”, subrayó.

Etiquetas: Amazonas | Diosdado Cabello | ELN | GNB