Cabello, sobre sanciones: Antes se explotaba el oro pero se lo quedaban los gringos

Oleg Kostko / foto: @VTVcanal8 / 6 nov 2018.- El presidente de la ANC, Diosdado Cabello rechazó este martes las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra la explotación del oro en Venezuela así como la renovación de las sanciones ya impuestas por la Unión Europea contra funcionarios del Gobierno venezolano.

“Sale el emperador con una orden ejecutiva porque Venezuela está explotando su oro, antes se explotaba igual pero se lo llevaban los gringos completo, aquí nos llenaron de eso que se llamaban las nuevas tribus y aquellos supuestos misioneros que llegaron a robarse todas las riquezas de nuestro país”, expresó Cabello en declaraciones ante la ANC transmitidas en VTV.

“Quieren darnos lecciones a nosotros así como la guerra que ellos generaron en el Congo por el coltán y hubo cuatro millones de muertos y así como sus aliados que bombardean todos los días a Palestina y nadie dice nada o los niños que mueren de hambre en Yemen y nadie dice nada, quieren darnos lecciones a nosotros de cómo debemos explotar nuestros recursos y además si no tenemos la autorización de Estados Unidos no podemos”, agregó.

A juicio del dirigente oficialista el Gobierno estadounidense busca someter al país. “¿Ustedes saben por qué nos quieren someter? porque nosotros no nos rendimos tenemos dignidad y el imperialismo no acepta que alguien no este arrodillado a sus intereses, que alguien sea capaz de levantar su voz en contra”

Negó nuevamente que él o algún funcionario del Gobierno tenga cuentas o propiedades en el extranjero. “Esa es la intención ¿ven?, que haya gente que crea que uno tiene cuentas en Europa, Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo como tienen ellos seguramente (…) y nosotros lo retamos, tráiganme lo que tenga que firmar de una vez lo vuelvo a decir por millonésima vez si hay algo en alguna parte del mundo que sea de Diosdado Cabello para entregárselo aquí o en cualquier lugar”.

Asesinato de tres agentes de la GNB en Amazonas

El también dirigente del Psuv se pronunció durante sus declaraciones para rechazar el asesinato de los tres efectivos de la GNB en el estado Amazonas. “Declara el señor embajador de Colombia que el ELN es una organización paramilitar que se sostiene desde Venezuela, ¿dónde nacieron el ELN, las Farc, por qué nacieron? y nos dicen que nosotros los mantenemos, que casualidad y expreso nuestra solidaridad a nuestra Fuerza Armada, nuestro pesar por la muerte de unos compañeros”

Y agregó: “Qué casualidad que se genera un ataque luego de una operación limpia de la captura de una persona y salen los voceros de la derecha venezolana del mundo, y dicen que tienen las pruebas, que casualidad que es en una zona en la que están buscando oro, que casualidad”.

“Es el imperialismo actuando, y el imperialismo es perverso no tiene escrúpulos y tiene mucha plata, compra conciencias, manipula nos estudia conoce las debilidades y nos busca entrar por allí para crear fricciones divisiones ¿qué es lo que buscan ellos con el ataque donde murieron los tres compañeros de la Fuerza Armada? que ahora se vea que el Gobierno protege a irregulares, falso positivo, lo ha dicho el ministerio de la Defensa que Venezuela no es territorio de ningún grupo irregular”, dijo.

Además responsabilizó al Gobierno estadounidense por la muerte del expresidente Hugo Chávez en el año 2012. “Tarde o temprano seguro no lo veremos nosotros pero si nuestro juventud, que un día se va a descubrir la verdadera causa de la muerte del comandante Chávez y les aseguro que allí está metido el imperialismo norteamericano sin ninguna duda están metidos”.

