Biaggio Pillieri: No entendemos por qué la AN no quiere declarar persona no grata a Zapatero

Elías Rivas / foto: @FloresTaizen / 6 nov 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, representante de la fracción 16 de Julio, Biaggio Pillieri, lamentó que el Parlamento retrase el debate sobre declarar “persona no grata” a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España.

A juicio de Pillieri, este es un tema primordial que debe ser discutido en el hemiciclo de debates, pero que no está en el orden del día de este martes.

“No podemos ni queremos entender qué ha sucedido cuando había tantos temas importantes para debatir. Anunciamos al país, varios diputados, no solo los que integramos la fracción 16 de Julio , vamos a insistir que se debata el caso de Rodríguez Zapatero y si es necesario vamos a solicitar la modificación del orden del día y la votación nominal. Así Venezuela sabrá quienes integran la fracción Zapatero y la fracción Venezuela dentro de la Asamblea Nacional”.

El Parlamento tiene como agenda este martes discutir un proyecto de Acuerdo en condena a la “amenaza” velada de Nicolás Maduro al diputado Américo de Grazia y al dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez; rechazo a la “persecución” al diputado Freddy Guevara, asilado en la Embajada de Chile en Venezuela; debate sobre el ejercicio de la soberanía en defensa del territorio nacional; Acuerdo en rechazo al nombramiento “inconstitucional” de Elvis Amoroso, como contralor de la República y el proyecto de Acuerdo sobre la aprobación “inconstitucional” del Presupuesto Nacional 2019.

Por otra parte Biaggio Pillieri se mostró solidario con la dirigente político, María Corina Machado, quien fue agredida hace días en Upata por grupos identificados con el oficialismo, tema que para Pillieri también debe ser discutido en la Asamblea Nacional.

“Queremos solidarizarnos con María Corina Machado, Omar González y Juan Pablo García, nos extraña que la agresión contra estos diputados no esté en el orden del día, aún más cuando esta amenaza, en Upata estado Bolívar, fue una cobarde acción del régimen y se puede calificar como terrorismo político. Al igual que el país se indignó con este tema, hoy la Asamblea Nacional debe emitir juicio y opinión sobre el tema, porque debe ser llevado a instancias internacionales”, agregó.

Continuando con su intervención desde las afueras del Parlamento, Biaggio Pillieri ratificó el agradecimiento por parte de 16 de Julio a la Unión Europea en “preocuparse” por Venezuela, sin embargo, considera que “lo más importante sería apoyar y acompañar todas y cada una de las acciones firmes y contundentes que han tenido países latinoamericanos en la OEA. No respaldamos ni apoyamos ninguna comisión, ni grupo de contacto, que pueda llevarnos a un diálogo alguno, porque lo único que aceptamos es todo lo que signifique la salida del régimen lo más pronto posible”, sentenció.

Antes de concluir sus declaraciones reiteró su postura en torno al caso Zaptero y recalcó que “no tiene condiciones para inmiscuirse en el conflicto entre Venezuela y el régimen que lo gobierna. Nos sorprende que por cuarta semana consecutiva no se declare persona no grata”.

Insisitó: “El tema de que el Ejecutivo es el único con competencia para declarar persona no grata a alguien, es falso, solo impera cuando se refiere a un diplomática y Zapatero no lo es. Podemos declararlo persona no grata, no deseada, enemigo del pueblo, lo que sea. Zapatero no está calificado para seguir inmiscuyéndose entre Venezuela y el régimen que lo que busca es seguir alargando la agonía de los venezolanos”.

vaya al foro

Etiquetas: AN | Biaggio Pillieri | persona no grata | Rodríguez Zaptero