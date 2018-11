Aquiles Hopkins: Solo se abastece el 25% del consumo nacional de alimentos

Jhoan Meléndez / 6 nov 2018.- El presidente de la Confederación de la Asociación de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Aquiles Hopkins, informó este martes que “en el mejor de los casos”, solo están abasteciendo el 25% del consumo nacional de alimentos.

“Los productores agropecuarios de Venezuela, en el mejor de los casos, estamos abasteciendo el 25% del consumo nacional de alimentos cuando hace 10 años producíamos el 70%”, indicó en una entrevista al canal Globovisión.

Asimismo considera que el Gobierno “tiene que reflexionar y entender que se equivocó. Pretender el centralismo, el monopolio, más controles, un estado productor, ese no es el papel del estado, aparte no lo saben hacer, lo hacen muy mal y tratan de culparnos a nosotros”.

Hopkins instó al Estado a hacer un programa para estimular la producción de soya debido a que sin esta “no hay alimento concentrado, y sin alimento concentrado no hay pollo, no hay huevos y no hay cerdo”.

Por último, agregó que existen gobernaciones que exigen que se les venda entre el 20% y 30% de la producción maíz y del arroz, además de exigir que se les venda el 60% de la carne.

