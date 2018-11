AN aprobó medidas de protección para Américo de Grazia y Andrés Velásquez

Yalezsa Zavala / 6 nov 2018.- La Asamblea Nacional aprobó este jueves en sesión ordinaria un acuerdo para condenar la amenaza del presidente Nicolás Maduro contra el diputado Américo de Grazia y el dirigente político Andrés Velásquez.

Américo de Grazia ha reportado la presencia de grupos irregulares en las minas del estado Bolívar, y recientemente aseguró que “está la presencia del ELN en todo el territorio Amazonas, controlando el negocio de la droga, del diamante y de oro; pero en Bolívar controlan Parguaza con el coltán, San Vicente de Paul con el diamante y el municipio Sifontes con el oro”.

El presidente Nicolás Maduro rechazó las constantes denuncias de los dirigentes opositores y en una alocución dijo que De Grazia y Velásquez “son los pranes del oro que con el plan nacional del Arco Minero del Orinoco y el plan de seguridad deben ir extinguiéndose, desapareciendo”.

El acuerdo aprobado este martes en el seno del Parlamento establece tres puntos:

1.-Condenar amenazas de Nicolás Maduro y responsabilizarlo por lo que pueda sucederles.

2.- Solicitar medidas de protección a la comunidad internacional.

3.- Reabrir investigaciones que sobre el Arco Minero lleva la Comisión especial, presidida por Américo De Grazia.

En su intervención el diputado Américo de Grazia precisó que no tiene vocación de mártir, sino de luchador. “Jamás he disparado un arma en mi vida, porque no creo en esa vía. No uso escolta, chofer ni guardaespalda. No uso oro”, sostuvo.

Mientras que Romel Guzamana advirtió que el ELN también opera en Caracas. “La guerrilla colombiana está en todos los territorios indígenas, tienen laboratorios y entrenan a los hermanos originarios”, aseveró.

Freddy Valera, por su parte, indicó que las concesiones de las minas son “una mampara” del Gobierno. “Todos sabemos que en Guayana las minas son de los dirigentes del gobierno de Maduro. Se llevan el oro por los caminos verdes”, puntualizó.

