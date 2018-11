Américo De Grazia: El Gobierno promueve al ELN en Amazonas

especial Enrique Meléndez / 7 nov 2018.- El diputado Américo De Grazia afirma que la gran lección de la muerte de los tres efectivos de la Guardia Nacional en Amazonas es que “no todo está perdido” pues hay miembros de la Fuerza Armada que están consciente de su rol constitucional.

A esta altura ha corrido mucha agua debajo del puente en lo que atañe a la situación en Amazonas; pero, ¿cuál es su conclusión al respecto?

-Mis conclusiones son varias. Una, la trágica, de que cada día más venezolanos civiles o militares pierden la vida en manos de la violencia. En este caso de la violencia inducida; organizada y promovida por el régimen; en este caso en manos del ELN. Pero la otra, dentro de lo malo, es que hay una luz en el túnel.

-¿Cuál es esa luz? El hecho lamentable de que perdieran la vida tres venezolanos constituye un signo de que no todo está perdido, y que hay miembros de las fuerzas armadas que están consciente de su rol constitucional, histórico e institucional, y que tampoco han sucumbido a las apetencias y pretensiones del régimen de hacer del Estado venezolano un Estado forajido, y que salen a ofrendar sus vidas luchando contra organizaciones terroristas extranjeras que operan dentro de nuestro territorio, y que, lamentablemente, lo hacen bajo la sombra de la narcodictadura. Eso, dentro de lo malo, es una buena señal.

Se dice que son más de tres muertos; que, en verdad, son dieciocho el saldo del resultado de esa matanza en el Amazonas. ¿O eso es especulación de gente por las redes?

-Con este Gobierno uno no sabe lo que es cierto o lo que es falso; porque este Gobierno tira, y tiene poder para hacerlo, un manto de opacidad y de ocultamiento ante cualquier hecho; tanto económico como financiero, social, de seguridad, de salud o de cualquier otra fórmula. Tú ves a un ministro, dentro del Parque Nacional Canaima, diciendo que no hay ingeniería minera allí y, luego, ves a Valentina Quintero mostrando un video donde, incluso, casi a pata de mingo del Salto Angel, se aprecian succionadoras de diamantes y de oro en el propio río.

-De modo que con estos personajes tú no puedes saber que es verdad; que es mentira, y que es ficción. La gente a veces exagera. Pero en muchos casos la realidad supera la ficción.

¿Pero, por ejemplo, se puede considerar que la situación explosiva que se vivió en Tumeremo ya se calmó?

-No, no se puede hablar de calma; porque esta es una zona de guerra, especialmente, de guerra decretada por el régimen y no desde ahorita; por lo menos ahí hay gente en armas desde el año 2006, y cada día se agrava aún más: armas regulares de la República en manos de la Guardia Nacional y del Ejército; armas en manos de los pranes, que están armados también por el Gobierno, desde la época de Rangel Gómez como gobernador; y armas ahora con el ELN en acción. O sea, no se puede hablar de tregua ni de calma en una zona donde hay, lamentablemente, la violencia como el menú principal del día.

¿Por qué se pelean estos grupos?

-Aquí hay que aclarar que la zona de conflicto está en las minas auríferas, vale decir, oro. Porque allí hay zonas mineras de coltán y de diamantes. Pero fundamentalmente, las que están en conflicto son el área de Roscio, que es Guasipati; el área del Callao, que es también municipio El Callao, y el área de Sifontes, cuya ciudad principal es Tumeremo; pero que también tiene como centros urbanos y mineros la zona de El Dorado y de Las Claritas; así como las zonas indígenas aledañas.

-De manera que el conflicto es, básicamente, por el oro. Pero se trata de un conflicto inducido, lamentablemente, por el régimen; por Nicolás Maduro, para poder controlar la producción de oro. Al principio, los pranes fueron instalados en cada una de estas zonas como agentes de retención. Hoy, al pretender el régimen sustituir a los pranes por el ELN agudiza aún más el problema; que en forma lamentable se viene presentando desde el año 2006 con la presencia de los pranes en cada una de las zonas, donde imperan, del estado Bolívar.

En el primer trimestre de este año nuestro país exportó oro por unos 520 millones de dólares hacia Turquía que, por la magnitud, se piensa que pertenecen a las reservas internacionales, más que al Arco Minero. ¿Qué cree usted?

-No, esas son cifras que ni el propio Gobierno conoce. Porque mucha de la explotación del oro se queda en los caminos verdes; otra se queda en manos del ELN; otra se queda en manos de los mineros; otra se queda en manos del Estado y otra se queda en manos de los enchufados; de manera que esa es una cifra que prácticamente el régimen no conoce; porque se escuda en el ocultamiento de información. De eso no se podrá saber absolutamente nada hasta que no salga el Gobierno o el régimen de Nicolás Maduro.

¿Qué otra cosa se está explotando en el Arco Minero, además de oro?

-Diamantes, coltán y uranio: pero los más comerciales son: diamantes, oro y coltán.

¿Qué respuesta tiene usted en lo que atañe a las amenazas que ha recibido del Gobierno con motivo de sus denuncias?

-Bueno, la amenaza más relevante, a mi juicio, es la que lanzó Nicolás Maduro este viernes en plena cadena nacional; cuando dijo que tenían que desaparecernos y extirparlos; refiriéndose a Andrés Velásquez, a Américo de Grazia y a la Causa R. De modo que ese es un mensaje a García. ¿A quién? ¿Al ELN? ¿A los pranes? ¿Al Sebín? ¿Al Tribunal Supremo de Justicia?

-Bueno, vaya usted a saber. Cualquier cosa que nos ocurra a nosotros, el principal responsable y el autor intelectual; por no decir material de cualquier hecho de esta naturaleza, debe recaer en principio sobre Nicolás Maduro.

¿Eso lo manifestó como reacción ante lo que ustedes han venido denunciando, en lo que atañe a los testaferros,que les lavan el dinero a los principales capos de la zona?

-Sí, allí hay minas, que pertenecen a Diosdado Cabello. Otras que pertenecen a Tarek El Aissami; otras a Gustavo González López, a Benavides Torres, a Mikel Moreno y así sucesivamente: cada uno tiene una parcela y, por supuesto, le reportan en algunos casos al Banco Central de Venezuela, como en otros los sacan por la vía de los caminos verdes; como en otros lo destinan a Turquía.

-Cosa que, por cierto, el Departamento del Tesoro de EEUU le está haciendo seguimiento y control y ahora, pues, deja prácticamente una sanción abierta, para poder castigar, tanto a quienes sacan el oro de Venezuela; como el país destinatario, cabe decir, Turquía; como a las empresas que de alguna manera se ven involucradas en la triangulación.

Esa privatización de las minas va contra la Constitución; que establece que los recursos del subsuelo pertenecen al Estado; incluso, bajo la voluntad del propio Libertador. ¿No le parece?

-Claro, eso es correcto. Incluso, desde la Constitución de 1811 eso está previsto y contemplado; no solamente en ésa y en la actual sino en todas las Constituciones, redactadas en nuestro país, y hasta ahora, cualquier concesión que entregue en materia de minería tiene que pasar por el filtro del visto bueno constitucional de la Asamblea Nacional y eso no ha ocurrido.

-Te puedo decir más: la única concesión minera que está entregada en el país legalmente y legítimamente, en materia de oro; no voy a decir de diamantes y de coltán; porque no ha habido concesiones de esta naturaleza, ha sido a Minerven en la época de Rafael Caldera, y esas son las únicas que se han mantenido hasta la fecha.

¿Qué características tiene la presencia de las empresas chinas en la zona?

-Bueno, hay dos versiones, y te hablo de versiones porque el Gobierno oculta en la opacidad todos los negocios que hace con China y con cualquier otro país. Una es que están evaluando las operaciones para los posibles embargos que vengan de parte de China; toda vez que Venezuela no paga. La otra es que China ejerza la operatividad de las mismas empresas, asimismo, porque Venezuela no paga.

-Es cierto que Venezuela no paga, y necesita ponerse al día con los chinos para poder seguir teniendo la posibilidad de un respiro de carácter económico.

En cuanto al resto de intereses foráneos que se mueven en la zona, ¿qué nos puede decir?

-Los otros intereses, desde el punto de vista de Rusia, Bielorusia, Irán, son siempre de carácter menor. Rusia ni siquiera tiene para sostenerse a sí misma. Rusia es más mitología que realidad: el producto interno bruto de Rusia es inferior al de Italia; un país que es más pequeño que el estado Bolívar.

-De modo que Rusia está impedida de ser una potencia económica. Rusia lo que heredó de la Unión Soviética es el hecho de ser una potencia militar y política. Pero no tiene capacidad ni músculo financiero para apoyar a Venezuela. Quien realmente le ha prestado dinero a Venezuela son los chinos.

Lea más: Padrino López: Vamos a ir por ustedes, llámense guerrilleros o paramilitares

vaya al foro

Etiquetas: Amazonas | Americo de Grazia | ELN | GNB | Maduro | narcodictadura