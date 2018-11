Almagro: Hablar de diálogo en Venezuela es una falta de respeto para su pueblo

Oleg Kostko / video: @Almagro_OEA2015 / 7 nov 2018.- El secretario General de la OEA, Luis Almagro se pronunció este miércoles sobre la muerte de Fernando Albán y la liberación de Lorent Saleh al tiempo en que rechazó toda posibilidad de entablar otro intento de diálogo con el Gobierno venezolano.

Almagro fue enfático al rechazar la posibilidad de que se de algún diálogo político en el país, al calificarlo como “absurdo” y “una falta de respeto para el pueblo de Venezuela”.

“La realidad es como lo hemos visto estas últimas semanas, la dictadura encarcela a un opositor y sin remordimiento alguno al día siguiente libera a otro y después arresta a más, las concesiones y las condescendencias hace fuertes a los dictadores (…). Hablar de un diálogo político con la dictadura en Venezuela a estas alturas es absurdo y muestra una falta de respeto para el pueblo de Venezuela, la dictadura ha aprovechado cínicamente la ilusión de diálogo para aliviar la presión internacional y violar los derechos de los venezolanos”, argumentó Almagro en un video subido a su cuenta de Twitter.

Muerte de Fernando Albán y liberación de Lorent Saleh

Por otra parte, comparó la muerte del concejal Fernando Albán como una “alegoría” que muestra la realidad del país, por lo que instó a la CPI a tomar medidas en contra la “dictadura” venezolana.

“La muerte de Fernando Albán es la alegoría de la caída de un país entero Venezuela, lo que el régimen le hizo al Fernando no es un crimen común y corriente es un crimen de lesa humanidad, Maduro y sus cómplices tiraron al país por el abismo del totalitarismo y la delincuencia organizada, sabemos que el camino de la justicia no es fácil porque la dictadura bajo la cual murió Fernando no ha sido derrocada todavía pero lo será”, se atrevió a pronosticar el secretario general de la OEA.

“A la lucha contra la impunidad debe sumarse la Corte Penal Internacional se han documentado exhaustivamente desde la Secretaría General De La OEA desde la cual los dictadores venezolanos todavía no han respondido, torturadores, asesinos, la Fiscal de la CPI debe decidir si la Corte significará algo en la vida de los torturados, los presos políticos y en la vida de las familias de las víctimas asesinadas”, agregó.

También se pronunció sobre la liberación de Lorent Saleh. “Sería un error de mi parte saludar que el régimen libere presos políticos cuando no deben existir presos políticos, tampoco consideraré la liberación de Lorent como un gesto de buena voluntad que permita un clima de diálogo, no podemos caer en el juego de la dictadura que utiliza a los presos políticos como moneda de cambio, ningún actor interno puede prestarse otra vez para un supuesto nuevo diálogo político”.

“Hoy hay venezolanos que son presos políticos, torturados, asesinados cruelmente y muchos otros lo serán (…). La impunidad es una muy mala enfermedad continental, el papel de la justicia y la democracia es fundamental, negociar a expensas de crímenes de lesa humanidad es aún peor que negociar crímenes de lesa humanidad, el pueblo venezolano necesita que la democracia retorne a Venezuela”, puntualizó.

