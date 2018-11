Abogada de policías de Chacao: Llevan siete meses sin derecho a la defensa

Jhoan Meléndez / foto: Unión Radio / 1 nov 2018.- La abogada de los policías de Chacao, Andrea Santacruz, afirmó este jueves que los funcionarios acumulan siete meses sin derecho a la defensa debido a que se les ha impedido ver a sus abogados, y que la CIDH está al tanto de todo.

“La CIDH sabe de las violaciones al debido proceso en las que ha incurrido el Estado; como también el hecho de que los funcionarios tienen siete meses sin derecho a la defensa, pues se les ha impedido ver a sus abogados”, informó en una entrevista a Unión Radio

Asimismo dijo que está evaluando un amparo constitucional, pues además los funcionarios policiales permanecen detenidos con orden de exarcelación.

La defensora recordó que en el mes de julio presentaron una denuncia ante el Tribunal Séptimo de Control, por el traslado “arbitrario” de los miembros policiales por parte del Sebin a la cárcel 26 de julio ubicada en Guárico. No obstante, no han recibido respuestas sobre ello.

“El tribunal está cometiendo un delito y sobre todo una violación de derechos humanos que no prescriben. Esto es un llamado importante a todos los jueces, no solo al Tribunal Séptimo, sino a todos los que no han atendido nuestras solicitudes. Todo el Poder Judicial es cómplice”, expresó.

Santacruz agregó que hasta ahora no han tenido comunicación con las nuevas autoridades del Sebin, pues detalló que el “gran encargado” de tener a los funcionarios apresados era el exdirector de ese organismo Gustavo González López. “Por ese creemos que va a tener incidencia en la directiva, porque él era el verdadero carcelero de ellos”, puntualizó.

Etiquetas: Chacao | PoliChacao | Sebin