Abg. Rafael Quiñones: Un ‘juego macabro’ impide liberación de los dos polichacao

ND / 2 nov 2018.- El abogado Rafael Quiñones, encargado de la defensa de los dos Polichacao detenidos en la cárcel 16 de Julio, recordó este viernes que se cumplen dos años y dos meses de su privativa de libertad, aun contando con boleta de excarcelación.

Quiñones, durante una rueda de prensa, explicó que el artículo 45 de la constitución prevé sanciones a funcionarios públicos que priven de libertad de manera ilegal a ciudadanos, calificando este hecho como ‘desaparición forzada’, lo que, desde su evaluación, está ocurriendo con los dos funcionarios: Fred Mavares y Reggie Andrade.

“En este caso hay un delito de lesa humanidad: desaparición forzada y así lo ha sostenido la sala constitucional en una sentencia con fecha 30 de agosto de 2016. En el caso de los polichacao, los que quedan detenidos, los funcionarios que han incurrido en esto son reos del delito de lesa humanidad”.

“Esto es una gravísima situación, pero más grave aún es que el fiscal general haya dicho que ambos policías están sometidos a investigación cuando se le preguntó por el estatus de ambos. La mendacidad institucional no tiene límites. El fiscal insiste en mentir inventándose una investigación que no existe. Nosotros no hemos visto una investigación adicional aparte de la que ya fueron exonerados de toda responsabilidad”, agregó el abogado.

Quiñones afirma que toda situación con los dos polichacao no es más que un “juego macabro” para tratar de disfrazar la responsabilidad de quienes realmente la tienen.

“La jueza Ana María Gamuza dice que ella libró un oficio de excarcelación y la oficina de enlace del Ministerio de Prisiones en el Palacio de Justicia no le da curso, porque no dice que sea boleta de excarcelación. Por formalismos inútiles tratan de encubrir el capricho de un general que permitió, en principio, que siguieran detenidos a pesar de que se ordenaba su libertad”.

El abogado precisó que los visitó hace dos meses en la cárcel 16 de Julio donde se encuentran recluidos, asegura que están “bien”, sosteniendo que su detención es ilegal.

Mavares y Andrade están detenidos desde el 20 de junio de 2016, junto a otros compañeros, por su supuesta vinculación con la muerte del periodista Ricardo Durán el 16 de enero de ese mismo año.

