Yamileh Saleh: No sé dónde está Lorent, pero está en libertad

Jhoan Meléndez / video: @vivoplay / 12 oct 2018 / act: 7:40 p.m.- Yamileh Saleh, madre de Lorent Saleh, se pronunció este viernes tras el anunció de liberación de su hijo y dijo que no sabe dónde está, pero que “está en libertad”.



Asimismo, aseguró que ella estaba en El Helicoide porque creyó que lo vería en el sitio. “No sé dónde está, me llamó y está en libertad. Hablé con él y me dijo que me tranquilizara, que él está bien de salud”, informó en declaraciones al canal VIVOplay.

“Tenemos que cuidar la vida de Lorent y ustedes lo saben. Hay cosas que no puedo contestar, pero lo importante es que está libre y le agradezco a los periodistas que me han acompañado”, agregó.

Sobre si tiene planeado viajar a España, expresó que “en el sitio donde esté Lorent, viajaré a verlo”.

Por otra parte, los abogados de Lorent Saleh enfatizaron que se trata de una “expatriación”, la cual sería la misma medida que aplicaron a Vilca Fernández, quien estuvo preso junto a Saleh.

Lea más: Lorent Saleh regresó de “La Tumba”, cronología de su calvario

vaya al foro

Etiquetas: Lorent Saleh | Vilca Fernández | Yamile Saleh