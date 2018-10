Victor Álvarez: El socialismo sin capitalistas no funciona

Jhoan Meléndez / 16 oct.- El profesor y economista, Victor Álvarez, precisó este martes que a Cuba “le costó medio siglo” entender que “el socialismo sin capitalistas no funciona”, al preguntarsele sobre el por qué en Venezuela se quieren adoptar lineamientos que en la nación cubana no funcionaron y han decidido desechar.

“Les costó medio siglo entender que el socialismo sin capitalistas no funciona, y por eso los cubanos anda recorriendo el mundo con su ministro buscando capitalistas para construir el socialismo, así como hicieron los chinos”, enfatizó.

Por otra parte expresó que el Gobierno aplicó un serie de medidas desordenadas pese a que algunas van “en la dirección correcta”.

“El Gobierno ha aplicado un serie de medidas que si bien algunas van en la dirección correcta, el orden en que las aplicó no lo es (…) Este paquete ha demostrado tener un efecto contractivo en este primer mes. Se ha debido exonerar del impuesto sobre la renta a las nuevas inversiones y no a Pdvsa, para así promover la diversificación del aparato productivo”, afirmó en el programa Con todo y Penzini de Globoisión

Asimismo considera que existen tres causas de la hiperinflación en el país. “En primer lugar están los mecanismo generadores de la hiperinflación, los cuales tienen que ver con el colapso del aparato productivo, de la actividad agrícola, de la actividad industrial (…) Todos sabemos que el producto más caro es el que no consigue. Entonces una solución es el diseño de políticas agrícolas, industriales y tecnológicas que permitan reactivar la producción”, aseveró.

“Una segunda causa son los factores propagadores y agravantes de la hiperinflación, en este el impacto que tiene el déficit fiscal, el déficit de Pdvsa y las empresas básicas, y sobretodo la manera como se financia a través de una emisión desmesurada de dinero, entonces cuando se inyecta esa enorme cantidad de dinero se cumple una máxima, mucho dinero y pocos bienes”, afirmó.

Álvarez apuntó que la tercera razón de la hiperinflación en el país, tiene que ver con que “no se respetan” los derechos de propiedad.

“Aquí no se respetan los derechos de propiedad, entonces los inversionistas tienen una inseguridad tremenda a causa de unas medidas del Gobierno de expropiar almacenes y encarcelar a los comerciantes, lo que genera un ambiente de terror y nadie invierte. Así es imposible reactivar la producción”, puntualizó.

Igualmente dijo que el debate sobre la hiperinflación se esta despachando “muy fácil”, pues a su juicio el Estado cree que con “simplemente corregir el déficit fiscal y radicar su financiamiento monetario las aguas van a volver a su cause y no es así”.

Por último habló sobre el sistema cambiario y agregó que quien manda remesas “no las van a querer cambiar por medio del Dicom porque van a perder dos tercios de lo que pudieran ganar si lo vende en un mercado liberado”.

“El anclaje no funcionó, el exceso de dinero sigue ejerciendo una presión sobre el precio de los bienes (…) Todo se ha dolarizado, cuando vas a cambiar un caucho, a tapizar un mueble o vas un médico, te dicen que el material es importado”, concluyó.

