Víctor Álvarez: Nadie va a ofertar en el Dicom si el paralelo está al doble o al triple

ND / 17 oct 2018.- El economista Víctor Álvarez, exministro de Industrias de Hugo Chávez, reiteró este martes que el presidente Nicolás Maduro rompió dos promesas del programa económico: el anclaje del bolívar, que no funcionó, y suspender la emisión de dinero sin respaldo. ¿La consecuencia? Una hiperinflación “demencial”.

“La economía está desquiciada, (vivimos) fenómenos demenciales. La promesa de anclar el bolívar soberano al petro, como una manera de contener la inflación, no ha funcionado… y el Gobierno quiere anclar las subastas del Dicom entorno al precio de 60 bolívares por dólar cuando el mercado está pagando dos y tres veces más. Se mantiene el mismo fenómeno de antes… entonces, ¿qué es lo que pasa? Ni el que manda remesas va a querer cambiar en las subastas del Dicom; el que tiene una cuenta afuera y quiere repatriar su plata no a subastar en el Dicom porque va a perder dos tercios de lo que pudiera ganar si la vende en un mercado liberado. Entonces, la promesa de libre convertibilidad de la moneda, de un tipo de cambio libre y flotante, no se ha cumplido”.

Y ante una pregunta sobre el “anclaje en petros”, el ganador del Premio Nacional de Ciencias respondió: “Eso está estudiando. Las claves de un anclaje son, en primer lugar, que el ancla sea una divisa fuerte… que no sea fácilmente arrastrable… y, en segundo lugar, que haya una promesa creíble del Gobierno que no va a emitir más dinero, de que no va a inundar con estas emisiones de dinero porque al final (los bolívares) salen a buscar dólares. Por eso… el paralelo se dispara, porque el exceso de plata no solamente va a buscar unos productos que no se consiguen; es que también intenta refugiarse en el dólar”.

“Es decir, cuando el Gobierno hace una promesa de déficit fiscal cero y toma unas medidas que lo que hacen es tumbar su ingreso; y por otro lado toma otras medidas que lo que hacen es aumentar su gasto como fueron las exoneraciones de impuestos (a Pdvsa) entonces al final de cuentas el Gobierno está ensanchando aún más esa enorme brecha fiscal. ¿Y cómo la estás financiando? Sigue con la misma y recurrente práctica de estar emitiendo un dinero sin respaldo”.

Penzini López le comentó también sobre el fenómeno de la inflación en dólares. “¿Por qué esa inflación?”, le preguntó.

“Por eso mismo. El anclaje no funcionó. El exceso de dinero sigue ejerciendo una presión sobre el precio de los bienes; la economía tiende a dolarizarse cada vez más. Ahora vas a un médico y te cobra en dólares. Vas a arreglar en carro en el taller, a cambiar los frenos y te cobra en dólares…. Vas a tapizar un mueble y te cobran en dólares. Todo se ha dolarizado. Es el desquicie del fenómeno inflacionario”.

Álvarez comentó además que este año se cumplen cuarenta años de las reformas económicas introducidas en China por Deng Xiaoping (tras 10 años de retiro involuntario).

“Él entendió que la mejor manera de sacar a China de las hambrunas que estaban sufriendo, que estaban matando a millones de chinos todos los años, era liberar el desarrollo de las fuerzas productivas… Y eso solamente era posible promoviendo la inversión… y se dedicó a flexibilizar la inversión, a ofrecer incentivos fiscales… y fue atrayendo inversión. Entonces, ¿qué pasa? Aquel país hundido en la pobreza y el atraso ha logrado sacar más de 700 millones de chinos de la pobreza pero con un discurso dirigido a promover la inversión privada, nacional y extranjera”.

Y siguió: “El presidente de China… estuvo en Davos, que es el templo de los grandes capitalistas y las grandes corporaciones trasnacionales invitándolas a invertir. Hay un contraste muy grande porque en Venezuela hay una obsesión anti empresarial, este discurso de enfrentamiento, que los empresarios son los oligarcas, los responsables de todos los males que existen en el país. Y eso no atrae la inversión… Tienes que cambiar ese discurso. No puedes seguir pateando las puertas y llevándole esposados a los gerentes porque si no, no va a venir la inversión”.

