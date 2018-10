“Vengánse, que lo viene es bueno”, dice un delegado del Psuv a los migrados

ND / foto referencial / 6 oct 2018.- Un delegado juvenil al congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, Anthony Ferraro, pidió este sábado a los venezolanos que se han ido a otros países que regresen a construir el “futuro”.

“Queremos decirle al presidente Nicolás Maduro que cuente con esta juventud, juventud heroica que nació y creció con Chávez, que tuvo un padre y que ahorita tiene un hermano como es el presidente Nicolás Maduro y que nosotros sabemos que vamos a salir hacia adelante, y esta Venezuela va a echar para adelante”.

Y siguió: “Aquellos compañeros venezolanos que se encuentran en otros países vamos a llamarlos: hermano, vénganse para esta patria, vénganse a construir un futuro porque lo que viene es bueno y lo que está construyendo el presidente Nicolás Maduro es un futuro, no solamente para nosotros sino para nuestros hijos y nuestros nietos, porque esta revolución no es para cinco años. No. Esta revolución es para 50 años o hasta más”.

Previamente, Ferraro se había referido a la “cuarta república”: “Anteriormente… nos hemos dado cuenta que esta juventud no eran tomados en cuenta. Más bien era disparen primero, pregunten después, que fue una de las reglas de la cuarta república”.

Etiquetas: migracion | Psuv