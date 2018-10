Protestan en El Placer y la USB tras 41 días sin agua

Emilys Sarache / foto: @ElPitazoTV / 30 oct 2018.- Vecinos de la urbanización El Placer en Baruta y estudiantes de la Universidad Simón Bolívar trancaron este martes la carretera que une Hoyo de La Puerta con Baruta ante la falta de agua.

“Basta de engaño. 41 días Hidrocapital”, “USB paralizada”, “40 días sin agua”, son parte de las consignas que se leen en las pancartas de los manifestantes. Además gritan: “queremos agua”.

Las 340 familias de la urbanización El Placer gastan entre mil y 2 mil bolívares para comprar cisternas. Los estudiantes de la USB aseguran que la falta de agua ha afectado el servicio de comedor y las clases que benefician a 3.400 estudiantes.

“Tenemos 41 días en el cual no tenemos ni una gota de agua, realmente estamos desesperados. Queremos simplemente manifestar, hacemos esta protesta con fines humanos. No puede ser que tengamos este problema hemos hecho las denuncias necesarias pero no nos dan respuesta, las autoridades no se pronuncian, nos tienen engañados, estamos desesperados”, manifestó Mary Gallardo, una de las manifestantes.

Por su parte, Maira González criticó que Hidrocapital no los quiera atender. “Todos los días es un cuento diferente; estamos cansados. Queremos agua, tenemos niños, son unos abusadores. La USB también necesita agua”.

