Valentina Quintero: Minería ilegal en el Parque Canaima es imperdonable

Sr. Víctor Cano, ministro de desarrollo minero ecológico Sr. Heryck Rangel, ministro para ecosocialismo y aguas Los tres estuvimos en Canaima el viernes 5 de octubre. Todos sabemos perfectamente que la minería está dentro del PN Canaima. Ustedes lo vieron desde el aire. Nosotros desde el aire, caminando y en curiara. Aqui está el video. La mina de Campo Carrao es cada vez mas grande. Eso queda junto al río Akanán que desemboca en el Carrao, dentro del Parque. Las balsas andan libremente por el río Carrao. Aquí están en el video. Ya están minando en la Isla Orquídea y frente al pozo de la felicidad. Se esconden en los caños y salen cuando ya se han ido las curiaras con los visitantes al Salto Ángel. Es la misma ruta, siempre junto al Auyantepui y dentro del Parque. En Aonda – casi frente a la isla Orquídea – vimos un campamento minero. Queríamos visitar el viejo campamento de Tiuna y nos mandaron a devolver. Nos cruzamos con una curiara que cargaba 10 tambores de gasolina, cada uno con entre 180 y 200 lts. Se pagan 25 gramas por tambor. El Parque Nacional Canaima es Patrimonio de la humanidad decretado por la UNESCO. Es responsabilidad de Venezuela protegerlo, defenderlo, cuidarlo, mantenerlo para las generaciones que nos siguen. Aqui está el Salto Ángel. Kerepakupai Vená. Hay que ser profundamente insensible e indolente para permitir esta destrucción por pura avaricia. Cuántas toneladas de oro necesitamos para crear las 3 millones de hectáreas del PN Canaima? Es imperdonable. Somos periodistas y nos toca investigar, informar, denunciar. Ustedes son ministros. Son gobierno. Les toca hacer cumplir las leyes. Ambos saben que es ILEGAL la minería dentro del PN Canaima. Todos sabemos que no hay minería sin combustible. Y ustedes saben – igual o mejor que nosotros – que el control de la gasolina lo tienen los militares. No se mueve un litro de gasolina en la frontera sin que un militar lo autorice. Sacar la minería del PN Canaima es su deber. Se los exigimos los venezolanos y la humanidad entera. Aqui seguimos, #sembradaenvenezuela, empeñadas en defenderla de la destrucción a la cual la someten a diario.