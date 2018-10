Una caravana de 2.000 salvadoreños partió hacia Estados Unidos

Oleg Kostko / foto: Reuters / 31 oct 2018.- Un grupo de 2.000 migrantes salvadoreños organizaron una caravana inspirada en sus pares hondureños para migrar hacia Estados Unidos pese a las declaraciones del mandatario norteamericano, Donald Trump de que no les permitirá el ingreso al país.

De acuerdo a lo reseñado por la agencia Reuters, la caravana se organizó desde mediados de octubre por Whatsapp y redes sociales, y le sigue los pasos al primer grupo de 500 salvadoreños que partió el pasado domingo y que ya se encuentra en México.

“No me alcanza el dinero. Gano entre 15 y 20 dólares diarios, pero el cobro del cuarto, las niñas se me enfermaban, la medicina, el vestuario, la comida, no alcanza lo suficiente, así que hemos decidido emprender camino y primeramente Dios lleguemos al destino”, dijo a Reuters José Machado, un cobrador de pasaje de autobuses de 19 años quién llegó desde la madrugada a México junto a su pareja de 21 y sus dos hijas.

A pesar de que manifestó sentir algo de temor sobre lo que ocurrirá una vez llegue a la frontera con Estados Unidos dijo sentirse optimista. “Nos da un poco de miedo, pero como miramos un motón de gente, unos con otros nos podemos ayudar a entrar”.

Las caravanas de centroamericanos han sido rechazadas por el mandatario estadounidense, Donald Trump quien además de reiterar que no permitirá que ingresen al país ha anunciado que militarizará la frontera con México.

