Trump reitera que va a detener “la embestida” de extranjeros

ND / 22 oct 2018.- El presidente Donald Trump enfatizó que los migrantes que forman parte de la caravana y que no hayan solicitado asilo primero en México, no serán aceptados en Estados Unidos.

“Se están haciendo esfuerzos completos para detener la embestida de los extranjeros ilegales de cruzar nuestra frontera sur. La gente tiene que solicitar asilo en México primero, y si no lo hacen, Estados Unidos los apartará. ¡Los tribunales están pidiendo a los Estados Unidos que hagan cosas que no son factibles!”, escribió el Jefe de Estado estadounidense en Twitter.

Trump ha culpado al partido demócrata de la situación con los migrantes, por tener leyes “débiles”. “Las caravanas son una vergüenza para el partido demócrata. ¡Cambien las leyes de inmigración ahora!”, puntualizó.

El pasado viernes la caravana de miles de inmigrantes centroamericanos rompió la valla perimetral de al menos tres metros de altura dispuesta en el puente internacional Guatemala – México, que atraviesa el río Suchiate, e ingresaron a territorio mexicano. Y el domingo llegaron a la localidad de Tapachiula.

Francisco Echavarría, delegado del Instituto Nacional de Migración, dijo que les han ofrecido “aventones” y trasladarlos a refugios, pero han rechazado la oferta.

“Estamos cansados, pero no nos vamos a subir a los camiones. Lo que tememos es que nos mientan y nos lleven a una estación migratoria o nos deporten”, dijo Marco Antonio Vásquez, un agricultor hondureño de 33 años, de acuerdo con AFP.

