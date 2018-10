Trabajadores de la Salud: “El sueldo no nos alcanza ni para un cartón de huevos”

Emilys Sarache / 16 oct 2018.- Un grupo de médicos y enfermeros protestaron hoy en la Maternidad Concepción Palacios, en Caracas, en rechazo a las tablas salariales anunciadas por el Ejecutivo. Según los manifestantes, el sueldo no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas.



“Los que nos trasladamos desde una lejana procedencia tenemos que pagar hasta cinco autobuses para llegar a nuestro sitio de trabajo para aportarle y brindarle salud al país, y hoy en día no contamos con los recursos suficientes ni con un sueldo justo para trasladarnos ni para alimentarnos”, manifestó Carlos Prosperi, presidente de Somir del Hospital Vargas.

Y siguió: “A pesar de que llevamos 3 meses de protesta pacífica y activa, no hemos tenido una respuesta clara por parte del Gobierno. Para nadie es un secreto que primero nosotros salimos a luchar por lo social para que se dotara de inmediatamente de insumo y de material médico quirúrgico nuestro centro de salud y que se mejorara la infraestructura, pero más allá de eso nuestras reivindicaciones salariales”.

Destacó además que “el Gobierno Nacional no quiere reconocer que nosotros con el sueldo que recibimos hoy en día, no nos alcanza ni para un cartón de huevos”.

Por su parte, uno de los médicos expresó que “el paro ya prácticamente no lo estamos llevando nosotros, sino que se nos está obligando a no cumplir con nuestras labores porque no estamos dotados de reactivos ni insumos (…) Porque parece que quienes están haciendo el juego de quién se cansa primero es el Gobierno. Nosotros estaremos en pie de lucha haciendo nuestro trabajo”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: Carlos Prosperi | proptesta