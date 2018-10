Trabajadores del sector público protestaron frente al Ministerio de Planificación

ND / 30 oct 2018.- Trabajadores del sector público se concentraron este martes frente al Ministerio de Planificación, ubicado en la avenida Lecuna de Caracas, para exigir “respeto” a los beneficios contractuales.

José Patines, secretario general del sindicato de la Cancillería de la República, denunció que desde que iniciaron esta protesta por reivindicación de salarios, ha recibido llamadas y advertencias de amenazas para que cesen los reclamos.

“Desde el primer momento que iniciamos la lucha por la reivindicación de salarios de los trabajadores, hemos sido objetos de persecución, en todos lados se nos aparece un funcionario tomándonos fotos, teléfono pinchado, me han estado llamando que deje de andar en esto, que tenga cuidado, que saben dónde vivo. Lo único que estamos haciendo nosotros es defender el salario de todos los trabajadores”, dijo el dirigente sindical.

Asimismo hizo un llamado al ministro Jorge Arreaza para que “respete” las tablas salariales y que entienda que lo depositado este lunes –como aguinaldo- “no alcanza para nada”.

“4.500 bolívares soberanos fue lo que me depositaron ayer y eso no alcanza para nada, lo digo en público. Ya lo gasté en comida: unos diablitos, un pan de sándwich y jabón para lavar, en eso se me fue el dinero, porque también tenemos que pagar colegio”, comentó.

Reclamó también que los trabajadores están siendo “sometidos” con cajas de alimentos. “En la Cancillería viven maltratando a los jubilados para entregarle una caja Clap. Exigimos respeto a los trabajadores”.

Advirtió que irán a Miraflores con toda la intención de conversar con él, “no vamos a tumbar gobierno, porque ya él hizo un golpe de Estado en mi casa con los aguinaldos que nos pagó”.

En la protesta también asistieron trabajadores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, quienes denunciaron que el pago semanal que reciben no llega ni a 1000 bolívares soberanos, por lo que exigen ser escuchados, “porque no tenemos posibilidades de adquirir beneficios”, comentó una trabajadora.

Etiquetas: Cancillería | Ministerio de Planificación | sector publico | trabajadores