Trabajadores de Guayana a Maduro: ¿Qué compramos con 527 bolívares?

Elías Rivas / foto: @Oliviaylozano / 31 oct 2018.- Trabajadores de las Empresas Básicas de Guayana se mantienen por 60 días consecutivos en las calles de Puerto Ordaz, en protesta por el “irrespeto” a las tablas salariales y otras reivindicaciones laborales.

Desde la Avenida Guayana, autopista que comunica a Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar, el grupo de trabajadores advirtieron que mantendrán la manifestación hasta tanto el presidente de la República no dé una respuesta a sus reclamos.

“En sidor hoy salió un comunicado que nos cancelarían las utilidades, yo le pregunto al presidente, hoy estamos ganando 527 bolívares, ¿Qué compramos con eso? No nos alcanza ni siquiera para comprar toallas sanitarias, ni para comprar la merienda a nuestros hijos. Hoy ellos van a la escuela con una arepita sin nada, porque no tenemos para comprar. Qué le vamos a comprar en navidades a nuestros hijos, señor presidente, rectifique. El salario de los venezolanos es sagrado”, dijo Midgadlia Luis, trabajadora de Sidor, quien ha estado al frente de estas protestas.

La trabajadora quiso aclarar que estos reclamos no son auspiciados por dirigentes de la oposición como, según dijo, hace creer el presidente y su tren ejecutivo.

“Aquí no nos paga nadie, ni María Corina (Machado) ni Andrés Velásquez, ni nadie de la oposición, así que no nos van a amedrentar llamándonos guarimberos, todos somos trabajadores y estamos en un justo reclamo”, vociferó Migdalia Luis.

Por su parte un representante de la empresa Venalum confirmó que este viernes habría sido cancelado las utilidades a trabajadores de Bauxilum, la cantidad de 5 mil bolívares, monto que, a su criterio, tampoco alcanza para cubrir necesidades básicas, mucho menos en época decembrina.

“Qué esperanzas para estas navidades, si no tenemos ni siquiera para enviar a nuestros hijos al colegio, con 5 mil bolívares qué navidades puedo darle. Hoy le pagaron esos 5 mil bolívares a Bauxilum, porque esta empresa siempre ha ganado un poco más, seguro a nosotros nos quieren resolver con 2 mil bolívares, pero no vamos a aceptarlo. No vamos a dejar la calle hasta que usted (presidente) rectifique”, señaló.

De igual manera el dirigente sindical por Ferrominera, Rubén González, secundó esas palabras y dijo que se mantendrán protestando “porque a los trabajadores nos asiste la razón”, acotó.

Recordó al presidente Nicolás Maduro que si se hace llamar “presidente obrero”, entonces que se identifique con los trabajadores y haga respetar la constitución y la Ley Orgánica del Trabajo.

