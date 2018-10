Toro Hardy: Pdvsa es la empresa que más contribuye al empobrecimiento

Jhoan Meléndez / 31 oct 2018.- El exdirector de Pdvsa y economista, José Toro Hardy, indicó este miércoles que la estatal petrolera es la empresa que más “contribuye al empobrecimiento de los venezolanos” debido al déficit del flujo de caja de la industria.

“Pdvsa es la empresa que más contribuye al empobrecimiento de los venezolanos ¿eso por qué? porque para cubrir el déficit en el flujo de caja de Pdvsa, el BCV tiene que emitir cantidades inmensas de dinero sin respaldo”, indicó en una entrevista al canal Globovisión.

Por otra parte expresó que desde que entró en vigencia el último aumento salarial, la liquidez en poder del público incrementó en un 180%.

“Desde hace 2 meses entraron en vigencia las nuevas medidas decretadas por el presidente, prometió que ya no se iba a financiar más el déficit fiscal, y la liquidez en poder del público ha aumentado en 180% desde el último aumento salarial. Crece muchísimo la cantidad de dinero que circula que trata de comprar bienes que no existen en el mercado, y el resultado es que se está disparando la hiperinflación de forma brutal”, aseveró.

Asimismo dijo que si se quiere recuperar la producción del petróleo, probablemente se tiene que estimar entre inversiones y gastos una cifra que no baja de $25 mil millones al año. “¿Y de dónde van a salir? si el petróleo ya no produce la misma cantidad de dinero y no hay quien esté dispuesto a invertir”.

“Estamos importando crudos livianos a un precio cada vez mayor para diluir en ellos los crudos más baratos que son de la Faja del Orinoco (…) ¿Qué importa que suban los precios del petróleo si no tenemos producción?”, argumentó.

Por último detalló que poder recuperar “la producción que teníamos en 1998, necesitaríamos unos siete años debido a que está destruida la industria”.

Lea más: Reuters: Pdvsa abonó una deuda a transnacional india con cargamento de crudo

vaya al foro

Etiquetas: liquidez | Pdvsa | petróleo