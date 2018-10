Tito López: La industria farmacéutica no recibe divisas desde octubre de 2016

Eva Gómez / foto Instagram: @primerapagina / 15 oct 2018.- El presidente de la Cámara de Industria Farmacéutica y de Fundafarmacia, Tito López, desestimó este lunes que la escasez de medicamentos se deba a un bloqueo económico, pues a su juicio el problema inició en el año 2014 y se incrementó con la falta de asignación de divisas al sector.

“En el año 2014 la industria farmacéutica logró colocar 714 millones de unidades. Luego, en el 2015, 575 millones; en el 2016, 2 millones; y en el 2017, 281 millones, en cuanto a la colocación de unidades (…) La crisis de la industria ha venido desde 2014”, dijo en Primera Página por Globovisión, al consultarle sobre la versión oficial que vincula la escasez con un supuesto bloqueo económico.

Aseguró que la producción de medicamentos va a depender de la cantidad de insumos que tengas. “Hemos tenido problemas en las líneas de producción, porque evidentemente no hemos tenido los materiales. Aquí hay empresas que han tenido que reducir su portafolio de productos, empresas que, por ejemplo, te llevaban 100 productos y lo han tenido que llevar a 10 o 15 productos, porque has tenido que concentrar tu producción en productos netamente esenciales”.

La periodista le preguntó por qué, luego de reuniones con el Gobierno, continúan los problemas en la industria y los aumentos de precios en medicamentos. López aclaró que: “Estas reuniones se vienen dando desde hace más o menos un mes, y la semana pasada llegamos al acuerdo de que se debe apoyar a la industria desde el Dicom. Es bueno hacer saber que la industria farmacéutica no recibe liquidaciones de divisas desde octubre de 2016, a 10 bolívares. Hemos tenido que mantenernos ahí, banalmente, como suena, a pulmón”, sostuvo.

En cuanto a los “bachaqueros de medicamentos”, señaló que se han realizado trabajos en conjunto con la Guardia Nacional. “Es un tema muy delicado que se debe atacar, no solamente los buhoneros, también en las redes sociales. No es posible que un producto que valga dos tres bolívares regulado y te lo vendan en 300 o 400 mil bolívares de los viejos o 200 soberanos, 300 soberanos, eso no puede ser posible”, detalló.

Y remató: “Cuando se regula (precios) hay que tener cuidado con el contrabando de extracción, que no solo era para Colombia, también a países del Caribe como Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago, y a parte del contrabando de extracción, el bachaqueo”.

