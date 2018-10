Tintori: En Venezuela hay 398 presos políticos y pedimos sean liberados

Emilys Sarache / 15 oct 2018.- La esposa del dirigente Leopoldo López, Lilian Tintori, exigió este lunes al Gobierno de Nicolás Maduro la liberación de todos los presos políticos.



“Los presos políticos no tienen garantía de su vida, hoy están en riesgo, la dictadura de Maduro no le importa la vida de ellos. Por eso el proyecto libertad está solicitando a los derechos humanos medidas cautelares, medidas de protección (…) Queremos pedir la libertad plena de todos los presos políticos en Venezuela, porque son inocentes y están en riesgo”, sentenció Tintori en una rueda de prensa.

Y siguió: “Los presos en políticos en Venezuela son 398 personas, no son números son personas que sufren día a día el miedo de que los desaparezcan o los maten. De estos 398 son más de 150 presos militares, hay policías presos. Ante el mundo, ante todo nuestros país queremos pedir la libertad plena de todos los presos políticos de Venezuela”, acotó.

Por su parte, el padre del parlamentario Juan Requesens detalló que van 69 días desde “el secuestro de Juan”.

“Hasta el día de hoy no le han permito la asistencia legal de sus abogados. El abogado García también me dijo que no le fue permitido el acceso (…) Aquí no podemos caer en el olvido porque son nuestros presos que están detenidos, secuestrados porque ellos nunca han debido estar tras las rejas”, acotó el padre del parlamentario.

Por último, indicó que Juan Requesens “está preocupado por la situación país, está preocupado por la unidad de Venezuela, el problema país es importante, no solo se enfoquen en mi problema. Aquí hay más políticos”.

