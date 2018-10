The New York Times: ¿Por qué Maduro prefiere la crisis y el caos?

ND / 12 oct 2018.- En un editorial completo del profesor de Ciencias Políticas en Amherst College y autor de “Fixing Democracy: Why Constitutional Change Often Fails to Enhance Democracy in Latin America”, Javier Corrales, publicado por The New York Times, el autor señaló que “una revolución bolchevique está en marcha cerca de nuestras costas”.

Etiquetas: Nicolás Maduro | The New York Times