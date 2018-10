Horóscopo de la semana del 29/10/2018

Una semana de comienzos y finales. Con la energía de Luna menguando por lo que los más sensibles a ella, pueden sentir que no rinden como siempre o que necesitan hacer mayor esfuerzo que antes.

Tengamos presente que estamos viviendo la generación Escorpio 2018, y que ese signo nos dice, entre otros, que nada acaba ni muere, todo se transforma. Que es importante cerrar cada ciclo para dar cabida al siguiente y que para renovarte debes llegar a lo más profundo para luego dejando ir lo que no sirve resurgir como el Ave Fénix, así sea de entre las cenizas.

Hasta el miércoles se ven favorecidas las actividades sociales y las ecológicas y del miércoles en adelante las de planificación y descanso. Aprovecha para cortarte el cabello si quieres que te crezca fuerte aunque lo haga lentamente.

Dice el horóscopo de este lunes que prefieras el color blanco o plateado, el incienso de sándalo y la música que te hace rememorar el sonido del agua de un manantial. La clave: no te precipites.

Un día en que la tendencia será hacia los recuerdos, cambios, ganas de viajar, la familia, los asuntos que tienen que ver con lencería, comida, maternidad, fertilidad o clarividencia.

Si estás pendiente de lo que haces podrás aprovechar situaciones que a primera vista parecen negativas, porque se facilita encontrar el lado positivo de lo que suceda.

A pesar que las actividades cotidianas aparecen en positivo, se ven dificultades u obstáculos cuando se trata de encontrar lo que esté extraviado, repetir situaciones, interpretar los mensajes que nos manda el cuerpo o profundizar en las situaciones.

Los que son sensibles a las energías predominantes, se comunicarán fluidamente con los demás y pueden tener grandes ideas pero deben cuidarse de no hablar de más o exagerar en sus expresiones.

Oportunidad de formalizar situaciones o adquirir compromisos importantes.

Caso que sientas sensación de inestabilidad analiza si vas en contracorriente.

Evita correr peligros innecesarios porque cualquier cosa de insólito puede pasar, especialmente asociado con crímenes, sismos, vehículos, fuego, armas, golpes, peleas, caídas, accidentes, tormentas, tiroteos, incendios, acciones violentas, actuaciones impulsivas, respuestas groseras, lo que está caliente, , picante o corta.

Hechos relevantes que logran que haya retrocesos o devoluciones que favorecen a los involucrados, logros con personas importantes, de la realeza, gobernantes o conocidos.

Se ve intenso el martes, caso que se te presente una situación super incómoda… detente a reírte un rato de ti mismo…. Hace bien hacerlo de vez en cuando. Podrás superar la molesta sensación de ridículo y avanzar hacia el éxito

Este día Mercurio cambia de signo mejor planificarlo lo mas cotidiano posible evitando viajes, firmas o envío de encomiendas, cursos, conversaciones importantes ni presentaciones. Deben cuidarse mas que otras veces los ascendente Géminis y Libra y, los signo zodiacal Escorpio y Tauro de los últimos días.

El miércoles celebramos el Halloween es noche de rituales de adivinación y de celebraciones, toca la segunda convención de brujos del año (la primera fue el 30 de abril). En la antigüedad correspondía a una fiesta celta, era vísperas de año nuevo.

La tradición cuenta que ese día las almas que estaban esperando turno para retornar a este plano podían escoger de entre los vivos, un cuerpo para reencarnar… Es por eso que los creyentes colocaban todo lo que podían en sus puertas a fin de espantar a dichos espíritus. Huesos, caras feas, calaveras con velas dentro, que luego se convirtieron en calabazas.

¡Momentos de terror que se convirtieron en una fiesta de niños y adultos! Niños que piden dulces, familias que se preparan para el evento, gente que se disfraza y juega. Una noche para compartir y disfrutar, una noche para reír y crear. Es una noche para transmutar lo feo en algo divertido y lindo.

Además, a medianoche se abre el portal especial que da paso al día de todos los santos, lo puedes aprovechar si quieres entran en contacto con otros planos (tomando previsiones para evitar encuentros desagradables). Cuenta una leyenda que justo en ese instante, en los primeros segundos del mes de noviembre, si estas atento y te encuentras un hada, esta te invitará a su reino para enseñarte sus tesoros

Es de Cuarto menguante, empezamos a recibir menos energía solar indirecta, las actividades cotidianas es mejor programarlas sencillitas hasta después del novilunio. Podrás iniciar, o reforzar si aún no lo has hecho y lo necesitas, la ruta a la prosperidad analizando qué estás haciendo, pensando o diciendo que impide que te llegue dinero en abundancia. El día es propicios para dejar hábitos que no te favorecen.

El jueves es Día de todos los santos, dice la tradición que hay que preparar buñuelos, porque por cada dulce de esos que te comas ayudarás a un alma a salir del purgatorio. Originalmente el día se instauró para que no quedara santo sin celebrar… Por otro lado, en casi todo México es el primer día de la fiesta para los muertos, que siguiendo la tradición celta encuentran las puertas abiertas para venir a disfrutar de las ofrendas y regalos que les han dejado sus descendientes en mesas decoradas con alegría y temas alegóricos, los cuales permanecerán expuestos en sus tumbas o casas hasta el viernes.

Es el primer día del año celta. Puedes aprovechar todas estas energías para encender velas blancas y pedirles deseos a las almas ascendidas. Se recomienda la meditación Radha Soami si quieres honrar a tus ancestros.

De los fieles difuntos el viernes. Casi todos tenemos algún muerto que recordar, hagámoslo con agradecimiento por haberlos tenido cerca, recreando los momentos de alegría teniendo presente a la oruga que cuando piensa que muere se convierte en mariposa. Mandémosles mucho amor dondequiera que estén… el amor es mágico sabe dónde encontrar al destinatario, no importa que esté en este plano porque escogió nacer en otro cuerpo o en otros. Y si sientes energía negativa a tu alrededor repite para ti tres veces Om Straya Path. Este día puedes minimizar las consecuencias de acciones pasadas, repitiendo al menos ciento ocho veces el mantra dedicado al Buda de la Medicina, si más hazlo siempre en múltiplos de ciento ocho.

O si lo prefieres nuevamente puedes encender velas blancas y pedirles deseos a las almas ascendidas. Se recomienda la meditación Radha Soami si quieres honrar a tus ancestros.

Si te comportas sinceramente y sin segundas intenciones el sábado, manteniendo tu integridad y sin falsedades, podrás activar en ti la luz de la Divinidad, lo que te permitirá ser espontáneo y genuino.

El domingo en el amor no te dejes llevar por la envidia, el deseo de vengarte ni los celos. En el trabajo buscar a aquellos que unen. En la salud controla la mente.

