Horóscopo de la semana del 21/10/2018

A diez días de finalizar el mes vale la pena recordar que, octubre, es periodo en el que según la tradición popular peruana siempre hay milagros por lo que la sugerencia es que te abras a recibirlos repitiendo tres veces al despertarte “Yo creo en lo milagros, me abro a recibirlos hoy en mi vida”, pero no solo es eso lo que lo hace especial, su piedra es el ópalo y su flor la caléndula, ambas asociadas con la magia.

De la primera se dice que atrae buena suerte hacia quien la porta y de la segunda que es maravillosa, entre otras, sus pétalos sirven para preparar una poción la cual se usa en la invocación a las hadas, silfos, unicornios o duendes. Teniéndola en casa alienta conversaciones alegres y restablece la paz en las parejas cuyos integrantes estén descontentos.

Las brujas de antaño, acostumbraban llevar caléndulas en sus talegos para mantenerse a salvo de las plagas y usaban las flores para que la gente dejara de hablar mal de los demás. Simboliza la sencillez y su nombre (Marigold en inglés que se traduce Oro de María) es en honor a la mamá de Jesús, quien, cuentan, las usaba como monedas.

Con dichas flores, se elaboran amuletos de amor, su energía está estrechamente ligada con la de Sol, tiene propiedades curativas y sirve para preparar ungüentos de belleza.

Las energías visten a la naturaleza de colores, tanto si hablamos del otoño en el norte como si lo hacemos de la primavera en el sur, lo que les encanta a las hadas. Prepara jardines en miniatura con laguitos y piedras que tengas agujeros y, ten en tu jardín las flores y hierbas que les gustan.

Esta semana se ve de sucesos importantes, convendrá seguir las noticias.

El lunes las actividades cotidianas de dos tenores, en general positivas y finalizando el día se ven neutras dependiendo de otras personas o circunstancias que a su vez no dependen de ellas mismas, la tendencia será a soñar por un lado y a empujar por él otro. Convendrá darle la exacta medida a todo lo que suceda y como Sol se prepara para cambiar de signo, lo mejor será llevarlo adelante lo más cotidiano posible.

Sugiere el horóscopo que no andes distraído por ahí porque cualquier cosa de insólito puede pasar y no conviene que te agarre por sorpresa. Atento con la tecnología, los cambios bruscos, lo asociado con electricidad, el mar, derivados del petróleo, gases, hospitales, los pies, magia, teatro, fotografía o cine.

Tendencia a los suicidios, las confusiones, los errores o engaños. Los naufragios, las alergias, asfixias o intoxicaciones. Evita entrar en contacto con otros planos, someterte a hipnosis o a tratamientos diferentes de los tradicionales.

Finales y comienzos, de nuevas etapas, de cambios de opinión, momentos terminales, transiciones, distracciones, riesgo de pérdidas… en fin. Atento de lo que sucede a tu alrededor. Y con lo que puede perderse.

De situaciones que llegan a su punto de no retorno, de transiciones, de dar un paso hacia adelante para aprovechar el lado positivo de las energías, de tensiones de esas que nos llevan a tomar decisiones en la marcha para ir ajustando el camino, de rupturas, confusiones, errores, engaños, lluvias y neblina…

Se deberán cuidar más que otras veces, los famosos, la realeza y las personas que ostentan algún cargo de poder o gobierno, ellos se ven teniendo que superar pruebas, sufrimientos y penurias, con momentos extremos.

Ten presente que lunes es día de Luna por lo tanto su polaridad en yin, si practicas ejercicios por series de cada lado, inícialos por la izquierda y de esa forma fluirás con el ritmo de la Naturaleza.

En la salud perseverar, en el amor resolución y en el trabajo denunciar lo que está mal con seriedad sin aspavientos.

El color azul con un toque de rojo, la música que te activa sin sobregirarte, el incienso de sándalo o citronela. La clave: Ser fuerte y decido, actuar conforme a la verdad, sin dormirte en los laureles especialmente si tienes que seguir avanzando, enfoca tu mente en que todo sale perfecto, sonríe al despertarte, también cuando estés a punto de quedarte dormido.

Este martes aumenta la oportunidad de ser testigo o participe en hechos impactantes o que escriben Historia. En los encuentros lo importante será saberse mantener en el medio. Comienza la generación Escorpio 2018, los días empiezan a ser Tauro, entre otras tomará importancia la seguridad física y material de cada quien y convendrá enfocarse en el ahora de manera de atajar las emociones cuando se presenten.

De Luna llena el miércoles. Propicia para preparar polvo de hadas, debes tener a mano flores secas de lavanda, hojas secas de valeriana, flores secas de caléndulas, pétalos de rosa (todo debe estar seco, si no los tienes así puedes disecarlos en el horno con calor suave durante toda la noche), escarcha de colores (conocida además como diamantina o purpurina) y un frasquito bonito dónde almacenarlo. Como las hadas aman las caléndulas me gusta prepararlo con dos partes de sus pétalos por cada una de las demás hierbas y flores, y no escatimo en escarcha, de la más fina que encuentre. Si te gustan los ambientes mágicos consigue velas, incienso de rosas o lavanda, un mantel bonito, plantas de cariaquito, tréboles de tres hojas o perejil, cristales etc.

Recomienda el horóscopo del jueves que no te hagas expectativas, no es conveniente porque muchas veces siembra desilusiones. A partir de este día y hasta el cuarto menguante se les podrá sacar mayor provecho a las actividades sociales y a las ecológicas. En el amor avance, en el trabajo impulsa tus proyectos y en la salud si estás en tratamiento persevera sino, consulta a un entendido caso que no te sientes bien.

Este viernes si no cuentas con los conocimientos adecuados evita hacer de electricista o técnico de aire acondicionado y no intentes arreglar el computador u otro aparato tecnológico. Si sí los tienes se precavido.

Para el sábado invita el horóscopo a analizar si estás haciendo correcto uso de tus potencialidades y habilidades. A que tengas presente que dentro de ti existe una fuente inagotable de recursos y que nada recomendable es, que por negligencia o por actuar con superficialidad, no los aproveches adecuadamente.

En cuanto al domingo los que sean sensibles a las energías predominantes sentirán algo de inestabilidad, la cual les estará avisando que es hora de analizar si deben dar un paso hacia adelante, cerrar un ciclo o aceptar la situación porque ya nada se puede hacer para cambiarla. Por el otro lado se les presentará la oportunidad de dejar atrás las penas del pasado y volver a empezar. Nuevamente aumenta la probabilidad que hechos importantes o impactantes sucedan.

Si esta semana quieres practicar vivir el ahora, hazlo durante la ducha, controla la mente para que solo se dedique a sentir las diferentes sensaciones que percibes cuando te bañas. Y en las noches, date cuenta cuando te vas a quedar dormido, de manera tal que, justo antes de hacerlo, sonrías agradecido.

Namaste

