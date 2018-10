Seguridad de la Unerg sometió a periodista de El Pitazo, según el SNTP

Jhoan Meléndez / 23 oct 2018.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció este martes que el periodista de El Pitazo, Pedro Izzo, fue sometido por parte del cuerpo de seguridad de la universidad Rómulo Gallegos (Unerg).

“Este martes personal de seguridad de la Universidad Rómulo Gallegos (Unerg) sometió al periodista de El Pitazo, Pedro Izzo, y lo obligó a borrar las imágenes que había hecho en su celular durante la visita del exguerrillero Rodrigo Granda a esa institución”, precisaron en su cuenta Twitter.

“Cuatro personas me abordaron, dos me sujetaron los brazos y me obligaron a borrar las imágenes”, manifestó Izzo a quien le habrían impedido cubrir la visita de Granda a esa casa de estudio.

#ALERTAsntp | Este martes #23Oct, personal de seguridad de la Universidad Rómulo Gallegos #Unerg, sometió al periodista de @ElPitazoTV, @pedroz_z, y lo obligó a borrar las imágenes que había hecho en su celular durante la visita del ex guerrillero Rodrigo Granda a esa institución — SNTP (@sntpvenezuela) 23 de octubre de 2018

