Saab: Los laboratorios de guerra sucia pueden hablar paja pero Fernando Albán se suicidó

ND / 14 oct 2018.- El fiscal general / ANC, Tarek William Saab, aseguró este domingo que existen fotografías que demuestran que el concejal Fernando Albán se suicidó. Así lo dijo en el programa dominical de José Vicente Rangel por Televen.

“De manera lamentable este ciudadano optó por una fatídica decisión, que fue la de suicidarse, no sé si sabiendo que iba a ser presentando ante el Tribunal que lo encausaba como investigado del caso de magnicidio (contra el presidente Nicolás Maduro)… A él se le han encontrado más de 2.000 chats en Telegram, Whatsapp, etc., que tienen que ver con muchísimas actitudes de carácter conspirativa, desestabilizadora, que están investigándose obviamente… “

“¿Tú garantizas la transparencia de la investigación?”, le preguntó JVR.

“Por supuesto, Jose Vicente. Imagínate. Nosotros nos estamos jugando nuestro prestigio, que no es cualquier cosa. No es un hecho de vanidad… yo comienzo a militar en el tema de los derechos humanos…. cuando yo estudiaba en tercer año de bachillerato en el Liceo Alberto Carnevalli. Han pasado 41, 42 años… Nosotros vamos a llegar al fondo de todo esto”.

Y siguió: “Él estaba a escasos metros de una ventana. Yo mostré la fotografía de esa ventana que está en el pasillo, ¿verdad?, un pasillo panorámico del Sebín. Por ser él concejal, vamos a decirlo así, él no estaba y yo lo quiero aclarar… tras las rejas de un calabozo. Él estaba en una oficina administrativa. Él pidió ir al baño. Entonces en el momento que pide ir al baño, no va al baño sino que decidió lanzarse al vacío y fíjate: la autopsia es clave, auditaba para quien quiera. Él cae incluso con signos vitales y muere por un choque… hemorrágico, obvio. Lanzarse de un décimo piso, es imposible que no tuviese ese desenlace fatal. Entonces, está la autopsia, están las fotografías, están las entrevistas que hemos hecho a quienes en este momento se encontraban. Por supuesto que el Ministerio Público garantiza sobre ese caso no solo ir al fondo de todo lo que ocurrió sino comunicarlo, que es importante. Yo he presentado medios de prueba. ¿Qué presentan los laboratorios de guerra sucia? Nada. Habladera de paja, pistoladas. Groserías. Irrespeto a la memoria de este joven y a sus familiares”.

