View this post on Instagram

Estimados vecinos : Hace algunos minutos funcionarios de nuestra @Polichacao localizaron una bebe recién nacida abandonada en la 4ta transversal de Los Palos Grandes. Inmediatamente la bebe fue trasladada a la sede de @Saludchacao para ser examinada por nuestros médicos y así comprobar su estado de salud. En paralelo el Consejo de Derechos del Niño de la jurisdicción fue notificado y se traslada al lugar para realizar las gestiones pertinentes. Un evento como este nos mueve la fibra como venezolanos, como padres, como tíos y hermanos. El día de hoy todos nos encontramos sensibilizados y prestando todo el apoyo para esta pequeña venezolana dejada en las calles de nuestro municipio. En medio de esta crisis, quienes apostamos a salir adelante y resguardar nuestros espacios sabemos que debemos hacer frente a estas situaciones, sin embargo lo hacemos con la tranquilidad que contamos con el apoyo y la solidaridad de todos y cada uno de ustedes