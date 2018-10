Ricardo Sucre: Expulsión de la embajadora de Venezuela traza un límite en los insultos del Gobierno

Luis Sequera / 18 oct 2018.- El analista político, Ricardo Sucre, aseguró que la decisión del gobierno de Ecuador de expulsar de su país a la embajadora de Venezuela, fue para trazar un límite a lo que el Gobierno predica de sus adversarios políticos.

“Ecuador siempre se vio como un país más intermedio, un país que pudiera ser puente, pero lo que yo interpreto es que ya Ecuador dice: “Basta, no nos las calamos más”. En el caso de Jorge Rodríguez diciéndole al presidente de ese país que es un mentiroso”, dijo Sucre en entrevista concedida a Pedro Penzini López por Globovisión.

Posteriormente, explicó que a pesar de que Ecuador ha mantenido una posición neutra con respecto a Venezuela y, más en el gobierno del ex presidente Hugo Chávez, se vio en la necesidad de “establecer un límite a lo que el gobierno dice”.

“Pareciera que hay que aguantar y, no decir nada, yo creo que ahí si hay un límite. Usted no puede insultar, usted no puede llamar al presidente de Ecuador que es un mentiroso”, precisó.

Y siguió: “La novedad ahora es que ya por la propia crisis de Venezuela; por la propia naturaleza de los acontecimientos políticos; ya muchos países dicen: “Ya no van a estar haciendo con nosotros los que ellos quieran”. En ese tono, como si estamos por encima del bien y del mal, ese tono de superioridad, vamos a decir moral y político frente a la sociedad; frente a los empresarios; frente a los adversarios; frente a todo el mundo. Si tu quieres que te respeten, vamos a respetarnos”.

“La intervención militar esta sobre el tapete”

El analista político opinó que la inacción de la oposición para generar un cambio político en el país, hace más probable que ocurra una intervención en el país, ya que se estaría validando el razonamiento de la Unión Europea.

“Creo que si no se hace algo frente a una oposición que no tiene eficacia, que no está organizada, que de ninguna manera puede articularse, entonces, el razonamiento de la unión europea es que si nos quedamos de brazos cruzados (…) la opción que está planteada ahí es una intervención militar”, puntualizó.

“Que en Venezuela mucha gente no la ve o la ve muy lejana, yo no estoy en ese grupo, rechazo esa opción, la rechazaría si se concreta, pero esta sobre el tapete”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: Con todo y Penzini | Ecuador | Ricardo Sucre