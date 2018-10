Retornada: “En Ecuador hay que esperar por una rehabilitación, aquí no”

ND / foto referencial / 27 oct 2018.- La señora Beatriz Varela, 70, fue una de las 83 venezolanas que regresó este viernes desde Ecuador bajo el programa oficial Vuelta a la Patria. Ella contó que llegó a Ecuador en agosto enviada a buscar por su hija y que sufrió por el frío (se asume que de Quito) y que los médicos la trataron mal.

“No aguanté eso allá. El frío, por más que todo mi salud. Dos días antes de irme yo yuve una caída y (allá) la pasé mal. … Cada día me sentía peor. Nunca había sufrido de tensión alta y allá se me subió la tensión… Me vio un médico general y si no es por mi hija, me paro de ahí porque me trató mal. Él me trató bien pero cuando vio que tenía pasaporte venezolano, empezó con una cuestión”.

“Para yo esperar una rehabilitación de este hombro”, dijo señalándose el hombro derecho, “todavía estoy esperándola. Hay un código, porque, según, trabajan con códigos. No como aquí que tú vas y te pasan de una vez las referencias para una rehabilitación, ¿verdad? Allá hay que esperar”.

Comentó que era la primera vez que viaja al Ecuador. “No pensé que somos del mismo Simón Bolívar y que se comporten así cuando aquí, los antepasados de ellos que vinieron a Venezuela, y todavía hay bastantes, y nadie los trataba mal. Yo me acuerdo. Yo no trataba mal a ningún ecuatoriano ni a ningún colombiano”.

vaya al foro

Etiquetas: Ecuador | Vuelta a la Patria | xenofobia