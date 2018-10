Recuperan dos de ocho cuerpos de personas arrastradas por el río Táchira

Oleg Kostko / foto: La Nación / 12 oct 2018.- Autoridades de Protección Civil lograron recuperar dos de un total de ocho cuerpos de personas que fueron arrastrados por el río Táchira el pasado jueves cerca del municipio Bolívar.

Así lo dio a conocer el subdirector de Protección Civil Táchira, Wilmer Pérez en declaraciones reseñadas por el rotativo andino La Nación. Detalló que uno de los cuerpos recuperados fue identificado como Edickson Giovanni Rivera (29) el cual fue hallado en el sector El Carrochal, en las adyacencias de la finca La Isla.

“Se conoció que el joven era procedente de Llano Jorge. Mientras que el otro cadáver aún no ha sido identificado”, indicó Pérez quien agregó también que además de Protección Civil otros organismos de rescate y de seguridad entre los que se encuentran los bomberos del municipio Bolívar y el Cicpc.

Por su parte, el diputado tachirense a la Asamblea Nacional, Franklin Duarte aseguró a El Nacional que la mayoría de las personas navegaban en el río Táchira para intentar cruzar hacia Colombia y que dos de éstos eran guías que se dedicaban a ayudar a las personas a cruzar al vecino país a través de las trochas.

“Esto no es la primera vez que ocurre. Cada vez que llueve y crece el río pasan estas cosas. La gente huye del país a causa de la tiranía de Nicolás Maduro. Intentan pasar las trochas y el río Táchira por no tener el carnet fronterizo que ya no se expide ni el pasaporte. Otros pasan por allí huyendo de los componentes de la fuerza armada en la frontera que por todo es una matraca”, dijo.

Etiquetas: Colombia | éxodo venezolano | Migración venezolana | río Táchira | Táchira | Venezuela