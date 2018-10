Ramos Allup, sobre muerte de Albán: Fue un suicidio simulado

Jhoan Meléndez / 11 oct 2018.- El expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, indicó este jueves que la muerte de Fernando Albán fue “un suicidio simulado”, pues aseguró que el concejal fue “masacrado”.

“Fernando no se suicidó. A Fernando lo mataron no sé si por ahogo o a batazos en la sede del Sebin, y lo arrojaron desde un piso 10 para simular que se había suicidado (…) Al Gobierno nadie le cree sus cuentos. Ni en la versión que da el fiscal, ni la del ministro del Interior, ni la que puedan dar algunos de los voceros del Gobierno porque además es inverosímil y es falsa. Fernando fue asesinado, masacrado, y luego arrojado para simular un suicidio”.

Asimismo señaló que seguirán en el empeño de una salida democrática “mientras el Gobierno más nos arremeta”.

“La muerte de Fernando no nos va a amilanar (…) Cuanto más arremeta el Estado, cuanto más torture, cuanto más persiga, cuanto más se empeñe en cerrar todos los caminos democráticos, cuanto más se empeñe en dividir a la oposición, más firme nos conseguirá en este empeño de reforzar la unidad para salir democráticamente de este Gobierno”, agregó en una nota de prensa.

Ramos Allup insistió nuevamente en salir a votar en el caso de que la constitución sea sometida a un referendo, pues afirmó que no participar en un proceso electoral es como “querer combatir el hambre con una huelga de hambre”, debido a que considera que la salida en el país es el sufragio y no “una posible guerra”.

“No queremos guerra, no queremos matanza, no queremos que se sigan pervirtiendo las reglas democráticas porque eso es precisamente lo que quiere el Gobierno: que nos desentendamos de la vía electoral y que caigamos en la tentación o en el señuelo de desatar una guerra civil y enfrentarnos por la fuerza cuando no es ni nuestra vocación ni nuestro talante, y que se produzca en este país una matanza en la que cualquier caído va a ser un venezolano. No le vamos a hacer el juego a nadie que quiera una matanza o una guerra civil”, puntualizó.

Etiquetas: Constitución | Fernando Albán | Ramos Allup