Ramos Allup: Yo ando en la onda electoral

ND / prensa AD / 6 oct 2018.- El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, reiteró este viernes su llamado a votar en contra de la aprobación de la nueva constitución.

Así lo dijo durante una asamblea de celebrada en la populosa parroquia Miguel Peña en Valencia, estado Carabobo.

“El que quiera calle que la convoque, yo digo que la solución es electoral y en eso ando. Yo no quiero matanza ni guerra civil ni invasión extranjera ni guerra mundial ni bomba atómica. Tenemos que derrotar al Gobierno negándole su constitución”.

Acompañado de la dirigencia política del estado, Ramos Allup planteó como un posible escenario para los próximos meses que el Gobierno promueva un referéndum para aprobar el texto que reemplazará a la actual Carta Magna:

“En cuanto a la participación en el eventual referéndum constitucional: tú no puedes resolver un problema de hambre haciendo huelga de hambre; tú no vas a resolver el problema político y la necesidad de cambiar de sistema, dejando que el sistema chavo-madurista se fortalezca aprobando su propia constitución que va a acentuar más el dominio y el control que tienen sobre el aparato político y sobre el aparato del poder público en Venezuela”, afirmó.

Y luego explicó que la única salida posible en este escenario, es acudir a votar:

“¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos? Por eso es que yo digo que tú no vas a quitarte el hambre con una huelga de hambre. Si concurres puedes ganar o perder, ciertamente, pero si no vas, de una vez perdiste. Hay quienes dicen que no podemos concurrir a ningún proceso electoral hasta que no salgamos del Gobierno. Primero salir del Gobierno y después el proceso electoral. Y cuando tú les dices: bueno ¿y cómo salimos del Gobierno? No te dicen nada. Quien quiera guerra mundial, si está aquí, que traiga a sus hijos del exterior y los mande a pelear la guerra mundial. Es muy sabroso es declarar la guerra cuando la guerra la van a pelear no los hijos míos sino los hijos tuyos”.

“Si el Gobierno llama a referéndum (…) tenemos que derrotarlo negándole su constitución. Eso no significa legitimar nada, todo lo contrario, esa es una forma de darle un tiro en la cabeza a esa constituyente espuria derrotando el producto de su trabajo que es esa constitución”.

Y en cuanto a las salidas distintas a lo electoral, argumentó:

“El que quiere la calle, ¿por qué no la convoca a ver si tiene éxito? De repente y tal, de repente, algún trompetista del cielo suena la trompeta, llama a la calle y salen 20 millones de personas. Al que está diciendo que la solución es la calle: ¿Quién le impide convocar la calle? Yo digo que la solución es electoral y en eso ando. Yo no veo ningún factor de la oposición que me impida hacerlo. Me insultan sí, y eso es otra cosa, lo insultan a uno cuando uno no dice las estupideces que ellos quieren que uno diga. Yo no quiero matanza ni guerra civil ni invasión extranjera ni guerra mundial ni bomba atómica. Yo no quiero nada de eso”.

En el curso de su intervención, Ramos Allup también llamó a reconstruir la unidad, y recordó los programas sociales de los gobiernos de AD y Copei, además de enfatizar que se debe “descaraqueñizar” la política.

