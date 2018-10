Rafael Ramírez retó a Cabello a debatir sobre la corrupción en Venezuela

Jhoan Meléndez / 5 oct 2018.- Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa y “zar petrolero” venezolano durante el gobierno de Hugo Chávez, retó este viernes al presidente de la ANC, Diosdado Cabello, a un debatir sobre la corrupción en el país.

“Le propongo a Diosdado Cabello un debate en su programa (Con el mazo dando) sobre el tema de la corrupción, la privatización de la industria petrolera y la lealtad a la obra de Chávez, como juramos frente a su tumba”, indicó Ramírez en su cuenta de Twitter.

Precisó que se desconocen los contratos bajo los que se entregaron campos petroleros a privados “ni por qué, violando la constitución, se le dio mayoría accionaria a chinos y rusos para explotar las ‘joyas de la corona’ de nuestro petróleo y gas”.

Por último, agregó que a diferencia de los funcionarios del Gobierno, él no tiene sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) ni de la Administración para el Control de Drogas​ (DEA).

“Estoy fuera de Venezuela porque allí se me persigue. Pero en el exterior nadie lo hace, no tengo sanciones de la OFAC, ni de la DEA, ni me buscan por delitos, a diferencia de esa élite que no puede salir del país porque se los llevan presos”, puntualizó.

