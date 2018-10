Rafael Ramírez: El principal problema del país es el madurismo

ND / nota de prensa / 21 oct 2018.- Rafael Ramírez hizo este domingo un llamado al chavismo a salir de su letargo y rescatar la “la Revolución Bolivariana traicionada por el madurismo”. “Es ahora nuestro momento”.

En un artículo dominical, el ex presidente de Pdvsa y ex ministro de Petróleo precisa que ésta no es “una revolución fracasada” sino “traicionada”.

“Los traidores están allí, en el Gobierno, en los que lo apoyan, en el Psuv, en los dirigentes que guardan silencio, o que mienten descaradamente… Por eso, afirmo que el madurismo y su pésimo gobierno han traicionado a la Revolución y al país”.

Y agrega: “Nuestro problema, el problema del país, es Maduro y el madurismo como grupo de poder. Es un gobierno malo, autoritario y de derecha, que le propinó a este pueblo un “choque”, un trauma, para que olvidaran a Chávez, para desmovilizarlo, para desesperanzarlo, borrar el sueño de una revolución posible, y sobre las ruinas de esta revolución traicionada por ellos mismos, entonces, edificar un nuevo acuerdo de convivencia, profundamente anti-nacional, dispuesto a entregar toda nuestra soberanía económica, para sobrevivir a su propio desastre y ser aceptados a nivel internacional”.

Ramírez evalúa la gestión de Maduro en distintos frentes. “Ahora la tragedia es lo cotidiano, la falta de luz por horas y horas, las “perreras”, los enfrentamientos donde mueren los jóvenes de los barrios, los tiroteos en medio de la calle, la muerte por falta de medicamentos, los que buscan comida en la basura, el miedo, las calles vacías, que los pobres tengan que enterrar a sus muertos en el patio de la casa, los presos políticos, “la tumba”, se han convertido en hechos cotidianos”.

Para Ramírez, Maduro también ha establecido un pacto con “nuevos sectores económicos y políticos de oposición”, entre los que menciona a Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.

Lea el artículo completo aquí: “Chávez entregó su vida a este pueblo para que algunos sientan que ahora pueden traicionar la Revolución”.

vaya al foro

Etiquetas: madurismo | Maduro | Rafael Ramírez | Venezuela