Rafael Ramírez (y III): “Que cada quien asuma sus responsabilidades; yo asumo las mías”

Pedro García Otero / 17 oct 2018. En esta tercera entrega de la entrevista realizada al expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, el tema son las acusaciones que se hacen sobre su gestión y sobre su persona sobre corrupción.

Lea más: Rafael Ramírez (I): Si hubiera guardado expedientes, los tendría en salsa a todos

Lea más: Rafael Ramírez (II): Maduro ha usado Pdvsa para repartírsela a los grupos de poder

El exfuncionario señala que contra él no hay ningún juicio abierto, que las personas en su entorno que cometieron, o pudieron haber cometido, actos de corrupción son responsables a título personal, y que estaría abierto a ofrecer toda su versión de los hechos, pero no con las autoridades judiciales venezolanas actuales, a las que acusa de seguir las órdenes de Nicolás Maduro.

Con esta entrega culmina la serie de entrevistas a Ramírez, que pueden los lectores descargar completa al final de este artículo, en formato .PDF, para que tengan la transcripción literal de esta conversación, con su correspondiente hilación.

“Tengo muchísima información”

Dos personas que siempre fueron muy cercanas a Hugo Chávez y que tuvieron mucho poder, como Luisa Ortega Díaz y usted, hoy están en el exilio, y perseguidas. De ustedes también se dijo que tenían mucha información, información que podía comprometer a mucha gente. ¿Es ese su caso? De usted se dice que conocía todos los secretos económicos de la cúpula del chavismo… ¿Qué sabe usted de esta gente que pueda ser utilizado en su contra?

Yo tengo muchísima información, yo sé cómo manejamos la economía y las finanzas del país, en una parte muy importante, durante doce años. Luisa Ortega me imagino que tiene todos los casos penales, legales, pendientes o cosas en el ámbito de la fiscalía. El tema es que ¿sabes que creo yo? Que uno no puede judicializar la política. Es decir, yo tengo esa información ahí. Si en algún momento hay que rendir cuentas a algún organismo que sea verdaderamente equilibrado en ese sentido, se hará. Yo estoy dispuesto a responder.

¿Ante un sistema de justicia diferente?

En el exterior no lo voy a reconocer, no hay jurisdicción…

¿Tendría que ser un tribunal especial, si terminara el Gobierno de Maduro, por ejemplo?

Tendría que ser dentro de un proceso de poner en el país todas las cosas en orden. Toda mi gestión la tengo respaldada. Lo que no voy a hace es caer en la utilización de estas informaciones para el debate político. ¡No!, porque realmente hay temas muy complejos que más allá de cualquier cosa puntual, o personal, que lo tendrán que aclarar los policías o los fiscales, lo que corresponda, el país tiene problemas mucho más graves.

Ahora que están saliendo las declaraciones de Claudio Uberti, en Argentina, ¿usted avala la honestidad personal de Hugo Chávez?

Sí, claro.

¿Absolutamente?

Meto las manos en el fuego, sí señor.

Y volviendo al tema del maletín con los 800 mil dólares, donde están ligados Hugo Chávez y Pdvsa, y a todas las cosas que se están presentando ante los tribunales en Argentina, ¿cómo queda la figura de Chávez, del chavismo, e incluso la suya? porque había una persona muy ligada a usted y directamente mencionada en ese caso, Rafael Reiter…

Fíjate que ese caso no es un caso judicial realmente, no hay una causa judicial por él. Rafael Reiter está preso en España y no tiene ninguna acusación en ese sentido. Yo lo que dije en estos días, y lo puedo ratificar dónde sea, es que lo que está diciendo Uberti es mentira. Uberti es un exfuncionario de los Kirchner que no sé, está en un problema legal, y cómo mucha gente que a veces cae presa, está tratando de decir cosas para salvar su pellejo.

Pero Uberti se hace ver por una persona importantísima; no, Uberti es uno más, ¡uno más!, de la delegación que venía. La persona importante allí era Julio de Vido, el jefe de las relaciones.

Y lo condenaron anoche (10 oct. 2018) a cinco años y ocho meses de prisión…

Sí, lo sé, pero no tiene nada vinculado con nosotros. No sé qué pasa en Argentina, ese es otro lío, pero resulta que allá el tema político es tan duro o más duro que aquí. No estoy al tanto de eso. Lo cierto es que cuando escuché a Uberti diciendo que Chávez y Kirchner eran una especie de delincuentes, que andaban… ¡Eso es mentira, chico!

¿Y sabes por qué hablo? Primero, en honor a la verdad, y segundo porque nadie defiende a Chávez. Maduro era el canciller, y él no dijo ni pío, porque para ellos Chávez como que no existe. Chávez los montó ahí, pero ahora ellos no tienen nada que ver con Chávez. Yo sí, yo estoy defendiendo al presidente Chávez porque me consta de su honestidad, así como estoy tranquilo con la mía.

“Estoy en el Coliseo”

Y de la gente que hoy está presa, como Reiter o Diego Salazar, gente además de su entorno cercano, su primo, ¿no son su responsabilidad? Usted era el líder. Sé que ha dicho que las responsabilidades penales son personalísimas, pero ¿no hay, nuevamente, una responsabilidad así sea por omisión, haber visto la situación y puesto un reparo a eso?

Eso no es así. La gente cree que Pdvsa es una especie de bodega, y eso son 343 empresas, y cada empresa tiene su autonomía. Tú mencionas a dos personas que están presas, y espero que tengan la oportunidad de defenderse y decir las cosas como son. Yo no he tenido ninguna acusación y si la tengo, me defiendo.

No pude ir a defenderme frente a las acusaciones locas de (Freddy) Guevara, porque el Gobierno decía que no iba a reconocer a la Asamblea; pero estoy listo para hacerle frente y responder a todas las cosas que dijeron, a todo lo que hemos comentado. En fin, es como yo decir que el presidente, el actual, de las cosas que hacen sus subordinados. Estamos hablando de diez mil cosas.

El problema es que en Venezuela a mí me acusan a priori. Me tiran una acusación y yo digo “bueno, pero déjenme defenderme”, y me dicen, “no, tú no puedes defenderte”. Estoy como aquel tipo, enterrado hasta el cuello en el Coliseo con los leones, entonces el tipo trata de agarrarse con un león y le dicen que pelee limpio. Entonces, qué más quieres. No me dejan defenderme, no me dejan hablar, me persiguen.

¿Tú sabes quién ha sido muy cuidadoso en su gestión? Yo. La mía es de las gestiones más auditadas de la historia. Más que la de (Luis) Giusti, más que la de cualquier presidente de Pdvsa que tú pongas. Todos los números están ahí. Pero hay que sentarse a verlos, a descubrirlos, hay que sentarse… el que no quiere ver algo no lo ve. El que quiera buscar la verdad que la busque. Loco estoy yo por llegar al momento en que pueda mostrar mi verdad, todos mis respaldos y pueda responder a tanta infamia.

Ahora, esta gente le hacen el juego a Maduro, porque Maduro ha usado el tema de la corrupción para quitarse de encima a sus potenciales oponentes políticos y para destruir Pdvsa. ¿Ellos querían controlar Pdvsa? Bueno, ya la controlaron. Pero como dices, quemaron la casa para matar las chiripas… La destrozaron.

Todo el tema de los bolichicos, Derwick, etc. se hizo con el Fonden. Y esa es la gran tara que tiene la Venezuela de 2018: Como encogerse para ser del tamaño de su sistema eléctrico…

Sí, exactamente, eran proyectos del Fonden, pero eran proyectos vinculados a las distintas compañías, en este caso Corpoelec, ministerio de Energía Eléctrica. O sea, aquí la gente tiene que asumir sus responsabilidades. Yo asumo las mías: yo puedo responder por lo que hicimos en Pdvsa en la instancia que me corresponde, pero no se puede actuar como si fuéramos culpables de las cosas buenas o las cosas malas. Cada quien que asuma lo suyo.

Lea aquí en formato PDF la transcripción total de esta entrevista: Rafael Ramirez PDF-1

vaya al foro

Etiquetas: Argentina | Derwick Associates | Pdvsa | Rafael Ramírez | Rafael Reiter