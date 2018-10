Protesta en Macarao: “No tenemos agua, no tenemos gas, tenemos hambre”

ND / foto: @Actvcaracas / 29 oct 2018.- Vecinos del sector Macarao, en Caracas, reclamaron la mañana de este lunes las fallas en la distribución de agua y gas.

Aseguran que tienen más de un mes sin ambos servicios.

“Tenemos un mes sin agua, no nos está llegando el gas, ahora resulta que es gratis y no llega, no tenemos agua, no tenemos gas, no tenemos luz, tenemos hambre”, declaró una vecina en un video posteado por el diputado a la Asamblea Nacional Tomás Guanipa.

La tranca del sector, ubicado en el Municipio Libertador, inició sobre las 5 de la mañana, el grupo de personas hizo acto de presencia con bombonas de gas y envases de agua vacíos, así como pancartas alusivas a sus reclamos. Indican que esto ha generado como consecuencia un brote de dengue, sarna y hepatitis.

“Se nos acaba de morir una niña de 8 años por hepatitis, la estamos velando ahorita en San José, lo que da es tristeza”, dijo un vecino bastante sentido por la situación en Macarao.

Aprovecharon la presencia de los medios de comunicación para denunciar también la falta de transporte público en la zona.

Pero la ciudad capital no es la única en registrar protestas por falta de Gas. Lara, Carabobo, Cojedes, Trujillo y Táchira también presentan una situación crítica con el servicio.

Este lunes amaneció trancada la avenida Guayana, en Táchira, por fallas de gas. Vecinos impidieron el acceso a la zona en protesta por el retardo en la distribución de los cilindros.

Situación similar se observó en Valera, estado Trujillo. Vecinos trancaron la avenida principal de la ciudad este lunes, tanto por falta de gas como de agua, según reportó Caraota Digital.

Lara también llevó su cuota de protesta por falta de gas. Vecinos de San Jacinto protestaron en la intercomunal, mientras que en El Eneal, via a Duaca, el reclamo fue por agua. El Tocuyo también se sumó a esta manifestación.

Habitantes de Cojedes, por su parte, se concentraron en la troncal 5, a la altura del distribuidor Los Apamates, en Tinaquillo.

#29Oct 9:10am #Trujillo #Protesta #Valera trancada por falta de gas. En La Redoma, Morón, La Floresta, Plata 2, además de la vía a La Puerta se desarrollan protestas por esta problemática – @JulioFranNews pic.twitter.com/i0FrQyZ3zJ — Reporte Ya (@ReporteYa) October 29, 2018

Comunidad de #Valera volvió a trancar la avenida principal de la ciudad este #29Oct, en protesta por la falta de agua potable y gas doméstico / Reportó: @yulipalmar pic.twitter.com/4CcY73GhXG — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) October 29, 2018

@trafficTACHIRA Cerrada Av Guayana a las espera de Gas los quioscos parte baja y alta la lucha y otros vecinos de la zona en protesta. @ECOSDELTORBES pic.twitter.com/B5hQLCwChH — licel morales (@licelmorales) October 29, 2018

