Profesores protestan en Caracas: Con hambre y miseria no hay salud ni educación

Emilys Sarache / foto: @TVVnoticias / 31 oct 2018.- Desde horas de la mañana de este miércoles un grupo de trabajadores del sector educación se concentraron frente a la sede del Ministerio de Educación en Caracas para exigir a Aristóbulo Istúriz que se respete la contratación colectiva.



Al grito de consignas y con pancartas en mano profesores y trabajadores del sector educación se quejaron de las tablas salariales impuestas desde el Ejecutivo y denunciaron que no les han pagado los bonos acordados.

“Aniquilan el salario”, “Con hambre y miseria no hay salud ni educación”, Dónde está el incremento del 40 % desde el 1 de octubre” y “Sr. Ministro, ¿dónde está?”, eran algunos de los mensajes que se podían leer en los carteles.

Además coreaban diferentes consignas como: “No me quiero ir, quiero un sueldo digno pa’ quedarme en mi país”.

“Gano 3000 bolívares y no me alcanza, estoy flaquita porque no como carne porque no me alcanza, ni queso nada de eso. Estamos haciendo un llamado al ministro Aristóbulo Istúriz, que siempre trabajó conmigo, que nos atienda, que no nos desprecie, que luche y nos dé un salario digno”, manifestó Carmen Guerra, jubilada del Ministerio de Educación.

Y siguió: “Con mi salario compro lo que puedo, arroz, pasta, ni carne ni queso puedo comprar porque no me alcanza. Es lamentable que los niños se estén desarrollando con deficiencia mental y física porque no se están alimentando bien. No solo eso, los niños en las escuelas se están desmayando porque no comen bien”.

Por su parte, la educadora Yolimar Gil coincidió en que el sueldo no les alcanza para nada. “Yo tengo un diplomado y no me alcanza para nada el sueldo. Vamos a seguir en la calle porque tenemos que seguir luchando, no podemos quedarnos callados, ya tenemos 20 años en esto, 20 años donde nos están pasando por el piso, nuestra juventud se nos está yendo. Nosotros somos educadores y queremos formar a una juventud de futuro que saque a nuestro país adelante”, enfatizó.

Gil acotó además que “los jóvenes se están yendo por hambre,”, lo que consideró como injusto. “Mis alumnos pasan hasta 2 horas caminando para poder llegar a la escuela por la falta de transporte, no es justo”, dijo.

Etiquetas: Ministerio de Educación | protesta