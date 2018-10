Presunto hampón se lanzó al Guaire para intentar evadir arresto

Oleg Kostko / foto: @RCamachoVzla / 15 oct 2018.- Un presunto antisocial se habría lanzado a las aguas del río Guaire este lunes para huir de un grupo de funcionarios de la PNB luego de que intentara atracar un éxito a una mujer en compañía de otro sospechoso.

Así lo informó el periodista Román Camacho a través de su cuenta de Twitter. “Aproximadamente a las 9:00 am, un sujeto se lanzó al río Guaire durante una persecución que inició en Plaza Venezuela. Fue identificado como Maikel Alberto Alfonzo Monasterio (37), se trasladaba en una moto con otro sujeto, cuando, según versión policial, pretendían robar a una mujer en Plaza Venezuela”.

El robo a los dos sujetos les salió mal luego de que la mujer a la que intentaban robar, la cual conducía un vehículo, los arrolló con el mismo, uno de los sujetos, el cual responde al nombre de , fue capturado en el sitio mientras que Alfonzo intentó escapar lanzándose a las aguas del Guaire. “La mujer los atropella y una comisión de la PNB detiene a uno en el sitio mientras el otro intenta huir por el Guaire. Fue sacado del Río por funcionarios de Bomberos del Distrito Capital y posteriormente detenido”, detalló Camacho.

La periodista Vanessa Moreno confirmó el hecho y agregó que el agua arrastró al sospechoso hasta Bello Monte, trascendió que al momento de ser rescatado por los equipos de salvamento éste no dejaba de pedirles que no lo sacaran del Guaire. “Maikel Alfonzo Monasterio (37) se lanzó al río Guaire para evitar su detención. El agua lo arrastró hasta Bello Monte, donde los Paramédicos Viales del Ministerio de Transporte lo rescataron. Pedía que lo dejaran ir, que no lo sacaran”, dijo.

Lea más: Diputada Adriana Pichardo denunció que el Sebin visitó su vivienda

2/2 en Plaza Venezuela, la mujer los atropella y una comisión de la PNB detiene a uno en el sitio mientras el otro intenta huir por el Guaire. Fue sacado del Río por func de Bomberos del Dtto Capital y posteriormente detenido. — Roman Camacho (@RCamachoVzla) 15 de octubre de 2018

#Violencia Maikel Alfonzo Monasterio (37) se lanzó al río Guaire para evitar su detención. El agua lo arrastró hasta Bello Monte, donde los @paramedicosmtt lo rescataron. Pedía que lo dejaran ir, que no lo sacaran #15Oct 10:00 am #Caracas Foto: Cortesía pic.twitter.com/YbqSVnsFJk — Vanessa C. Moreno L. (@MoreLosada24) 15 de octubre de 2018

vaya al foro

Etiquetas: bello monte | Guaire | plaza Venezuela