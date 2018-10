Piñera: Estamos evaluando visitar Venezuela para buscar una salida a la crisis

Jennifer Suárez / 15 oct 2018.- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró este lunes que está evaluando viajar a Venezuela y que sería bueno que Michelle Bachelet también lo hiciera.

“Cuando me refiero a que en Venezuela no hay democracia, lo digo por argumentos muy sólidos. No hay separación de poderes, no hay respeto por el Congreso, no hay debido proceso, no hay Estado de derecho, no hay libertad de expresión, hay presos políticos”, dijo durante una entrevista al diario La Tercera.

Piñera preguntó “¿qué más tenemos que agregar para decir que Venezuela es una dictadura?”, y agregó que “cuando digo que es una dictadura corrupta, lo digo porque hay muchos casos en que la justicia ha determinado la relación que existe entre narcotráfico y sectores del gobierno. Ahora, coincidimos plenamente con el Papa en la importancia de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el pueblo venezolano pueda recuperar su libertad”.

Lilian Tintori pidió que Michelle Bachelet, en su calidad de alta comisionada de DDHH de la ONU, visite Venezuela para constatar la situación de los presos políticos, a lo que Piñera insistió en que “sería muy positivo”.

“Si una visita mía fuera útil para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su libertad y democracia, la haría sin duda. En mis planes está realizar una visita, pero lo queremos conversar dentro del marco del Grupo de Lima”, precisó.

Etiquetas: Sebastian Piñera | Venezuela