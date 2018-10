Panorama: INE y el BCV siguen en mora con cifras oficiales

ND / 20 oct 2018.- Desde el año 2015 el país no conoce cifras oficiales de pobreza, desempleo, Producto Interno Bruto, inflación y los estados financieros del sector petrolero, entre otras. Así lo reseña una nota del diario marabino Panorama, escrita por Thiany Rodríguez.

“Es inexplicable que se nieguen los estados al país”, dice Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica. “los más perjudicados son los venezolanos más desposeídos, la fuerza laboral porque sus salarios no pueden ser ajustados, el poder de compra se perdió, además esta decisión del gobierno no es de ahora, tampoco entregó datos macroeconómicos antes de la hiperinflación, el no publicar es muy mal hecho, es un problema para la economía”.

Pulse aquí para leer la nota: INE y el BCV siguen en mora con cifras oficiales

vaya al foro

Etiquetas: BCV | cifras oficiales | INE