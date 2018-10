Pacientes denuncian ausencia de medicamentos de alto costo en Zulia

ND / 31 oct 2018.- Pacientes con enfermedades crónicas denunciaron este miércoles la escasez de medicamentos de alto costo en farmacias del estado Zulia.

Desde el distribuidor de medicamentos ubicado en el Hospital Adolfo Pons, en Maracaibo, ciudadanos se reunieron para protestar ante esta problemática.

“Quiero que el gobierno tenga compasión de nosotros, los pacientes crónicos, y nos envíen las medicinas. Yo sufro del colon y necesito la melacina como protector gástrico, lo único que a veces consigo es Colipan y ya cuesta 800 bolívares, solo trae 20 pastillas y son tres diarias, le pido al gobierno que nos ayude, él puede hacer mucho por nosotros”, dijo Maura Moreno.

Situación similar presenta el señor Gustavo Flores, quien presenta dolencias en la próstata y ante la escasez del tratamiento, tiene más de dos años que no lo cumple de manera correcta.

“La última vez que escuché del medicamento fue porque un conocido me dijo que podía traerlo de Colombia, pero me costaba en ese momento 5 millones de bolívares y no tenía, no lo pude comprar”, comentó.

Lo mismo ocurre con Pedro Sano, quien padece de soriasis. Para él es urgente conseguir el medicamento para tratar esta enfermedad, pues de no hacerlo, se le dificulta realizar sus actividades cotidianas.

La soriasis, aunque no es contagiosa, es una enfermedad inflamatoria de la piel, que ocasionalmente también afecta a las articulaciones, y que provoca enrojecimiento, descamación, dolor e hinchazón.

Para calmar ese dolor el señor Pedro ha recurrido –cuando puede- a cremas que contengan esterorides.

“Son carísimas y tampoco se consiguen, la última que tuve me la regalaron. Desde 2016 no consigo ningún medicamento para mi enfermedad”, denunció el paciente.

El reclamo de los zulianos es que reaperturen la farmacia ubicada en el Hospital Adolfo Pons y que el Gobierno se encargue de distribuir estas medicinas para ellos adquirirlas.

