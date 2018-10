Pablo Aure: Valorar la propiedad privada y el mercado es sentido común

Valencia, 26 oct 2018.- Pablo Aure, en su condición de coordinador general de Compromiso Ciudadano, concedió una entrevista a un medio del estado en el que defendió al mercado y la propiedad privada como el único camino para alcanzar la prosperidad económica – en contraposición al populismo del presidente Nicolás Maduro.

¿Profesor Aure, usted se define como de derecha o de izquierda?

-Yo creo que esos conceptos han ido perdiendo vigencia. Me identifico con el pragmatismo como filosofía. En Venezuela la mayoría de las políticas ya sean sociales y económicas no funcionan porque van dirigidas a solucionar las consecuencias de los problemas y no las causas. Es más, en peor sentido, la mayoría de las políticas que hoy vemos no quieren solucionar nada, solo mantener a los corruptos en el poder.

¿A qué se refiere por pragmatismo?

-A todo aquello que este comprobado que funciona para darle bienestar sustentable a la sociedad, y a mi modo de ver, eso se logra disminuyendo la participación del Estado en asuntos que tradicionalmente administra mal, liberar el control cambiario y dandole a los particulares garantías de inversión, de desarrollo de la propiedad privada. Dejar que el mercado se regule por la ley de oferta y demanda.

Entonces, ¿hay en Venezuela una lucha ideológica real?

-A mi modo de ver no. Lo que hay es mucha ignorancia y confusión dirigida desde el poder. Cuando tú hablas con la mayoría de las familias todos te resaltan el valor de la propiedad privada, te dicen que sueñan con tener su casa propia, su carro, incluso hasta su negocio. Allí no hay aspiraciones comunistas o socialistas, eso es sentido común.

-El problema es el populismo dirigido desde Miraflores que ofrece bonos y regalos de dinero sin respaldo, para fomentar la vagancia y que todos dependan del Gobierno. Entonces no veo conflicto ideológico, lo que veo es un régimen que sabotea la prosperidad de una nación.

-Lo más triste es que ese saboteo de la prosperidad no solo viene de parte del régimen. También lo hay de muchos políticos que dicen ser de “derecha” y ser “opositores” pero cuando prestas atención a sus discursos siguen manteniendo rasgos populistas que atentan contra desarrollar una economía sana, incluso defienden que el Estado debe andar repartiendo dinero a la población a cambio de nada, es decir, mas de lo mismo de lo que hemos visto en estos últimos 20 años y que es la receta del desastre.

-¿Por qué no hablan de fomentar inversión privada sin privilegios, de dar seguridad jurídicas a los empresarios, de reestructurar el sistema educativo para formar emprendedores? Porque saben que entre mas próspera e independiente es la sociedad del Estado, menos posibilidades de manipular electoralmente tienen.

vaya al foro