OVP: Más de mil presos amanecieron sin comida en el Rodeo II

Angélica Antía Azuaje / nota de prensa / 15 oct 2018.- El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)exigió al Ministerio de Servicios Penitenciarios que proporcione comida a los presos del internado judicial Rodeo II.

“Urge que el citado ministerio les de alimentos como les corresponde: desayuno, almuerzo y cena, pues es su responsabilidad”, aunque “aseguran que es todo lo contrario, ya que los están matando de hambre”.

El OVP denunció que más de mil privados de libertad que permanecen en el Internado Judicial Rodeo II amanecieron sin alimento alguno.

Aseguró que “la irregularidad con la falta de alimentos no es nueva, ya vienen padeciendo de esta situación y según la denuncia que hicieron al OVP este 15 de octubre no tenían alimento alguno para ingerir”.

En la denuncia recibida por el OVP, describe que “el menú de la semana fue un poco de repollo, pintado con remolacha y una porción muy reducida de carne, otro día cuadritos pequeños de carne con poca papa sancochada”, con el pasar de los días las porciones se iban reduciendo a “un poquito de pasta con una cucharada de sardina, misma que ligaban con harina para hacer un engrudo y rindiera, arepa sola, un engrudo que creemos se hace con maicena sin más nada, de cena puré de papa solo, y de almuerzo una agua de sopa sin nada”, hasta el punto que ingerían alimentos una vez al día.

Asímismo, alertan que “las horas de visita de los familiares a los privados de libertad fueron reducidas a cuatro horas y tres veces al mes, son los únicos días que reciben una mejor alimentación, aunque aseguran que no todos les llega y sumado a ello la situación económica que hace que algunos familiares no puedan acudir o llevar los alimentos las tres veces que toca visita, por lo que no todos los presos tienen el beneficio de que su familia les lleve algo de comer”.

En las denuncias realizadas a OVP, también hacen referencia a la situación del agua, ya que tan solo “los dejan llevar consigo 5 litros de agua, la misma la deben usar para tomar, para bañarse, para lavar su vestimenta y los envases de comida, pero estos cinco litros los deben administrar por seis días, pues es una vez a la semana que tienen acceso a esa cantidad del vital líquido”.

Entre las irregularidades explican que la alimentación, ni el agua, son distribuidas como deben, “pero si se lucran con el negocio de pasar pastillas de Rivotril, dicho uso dentro del penal ha generado violencia entre los reclusos”.

Por ello, el OVP “ve con gran preocupación la situación del Rodeo II. Tan solo la falta de alimentación y del agua, demuestra como el Ministerio de Servicios Penitenciarios vulnera el principio de ese derecho humano”.

Humberto Prado, coordinador de OVP indicó que “el Rodeo II para el mes de diciembre del 2017, tenía una población de 1.121 reclusos y que ahora supera al doble su capacidad y recordó que dicho centro penitenciario se encuentra bajo Medidas Provisionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) desde el 8 de febrero del 2008, por lo tanto, desde OVP se va a informar a la corte sobre la situación actual y al relator Joel Hernández, que no es propia de este recinto, sino de la mayoría de los recintos del país y que son responsabilidad del Ministerio de Servicios Penitenciarios”, concluyó.

