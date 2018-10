Ingeniería variable para salir de la crisis

No hay ninguna opción que se deba descalificar para buscar una salida a la crisis de Venezuela. Por supuesto, me refiero aquellas que estén dentro del marco de la civilidad y del derecho internacional. Quienes me han seguido en estas paginas saben que estoy en desacuerdo en cualquier recurso de fuerza porque es infectivo y por las fisuras que generan puede terminar siendo peores que la enfermedad que se trato de subsanar.

Hasta aquí, para insistir que la salida a esta tragedia la encontraremos, en mi opinión , es dentro de un marco de ingeniera variable. Esto significa que debemos estar abiertos a escuchar cualquier opción internacional o nacional que de buena fe contribuya a buscar la solución no solo de una crisis social , política y económica sino evitar la desintegración del estado-nación. Cuando autores como Emilio Figueredo han advertido sobre la posible balcanización de Venezuela, esto es, su dispersión por el fortalecimiento de cotos de poder y la creación de grupos regionales, esta haciendo una advertencia valida que la debemos evaluar con detenimiento.

Desde el exterior han hecho lecturas apropiadas sobre las tremendas dificultades a que nos estamos enfrentado y que serán mas graves a las actuales sino encontramos una salida. De allí que no se puede ser obtuso y reactivo ante los anunciados tímidos o altisonantes de búsqueda de posibles formulas negociadoras. Negociar no es bajarse los pantalones o no tener cartas definidas y claras sobre las aspiraciones y opciones que tenemos por delante.

Venezuela esta guindado en un puente corroído por lo cual cualquier opción de rescate es valida. Bienvenidas las visitas de facilitadores internacionales y las propuesta de diálogos, negociaciones y cualquier otra formula que permita recuperar al país . Ya sabemos que el gobierno perdió la opción de gobernar, que mantenerse por la fuerza es un despropósito y que tratar de conservar el poder no es mas que alargar una agonía que les hace perder opciones.

Recordemos a Contadora, un grupo de países que acordó y presento una propuesta a las partes involucradas y luego de hacer un diagnostico y debidamente evaluar los elementos causantes de la crisis para su solución en Centroamérica. En Venezuela tenemos un diagnostico definido, una comunidad internacional dispuesta , una crisis económica insostenible y cohesión social por el cambio. Variables claves para llegar a un acuerdo sin atropellos, pero firmes en propósitos.

