Oliver Blanco: Debemos seguir luchando por condiciones electorales

Jennifer Suárez / 11 oct 2018.- El dirigente juvenil de Acción Democrática, Oliver Blanco, aseguró este jueves los partidos de oposición en el país deben seguir “luchando por condiciones electorales”.

“El mayor interesado porque no existan elecciones en el país es el Gobierno, porque es él quien coloca todas las trabas para que nosotros, como oposición, nos salgamos del juego. Tenemos que seguir luchando por conquistar condiciones electorales. A pesar de que no se reconozca la Asamblea Nacional Constituyente ni a Nicolás Maduro como presidente, la realidad es que él sigue en Miraflores y la ANC sigue tomado decisiones de facto”, dijo durante el programa Vladimir a la 1, por Globovisión.

A su juicio, se está formando “un sector totalitario que se dedica a descalificar una vía pacifica, que piensa que no tiene voto. Son sectores frívolos que simplemente no están de acuerdo con la oposición y lo que hacen es criticar a través de las redes sociales”.

“La salida que está en manos de los venezolanos es el ejercicio de nuestros derechos, no con una invasión de marines al país. No le podemos atribuir la responsabilidad a alguien más de resolver el problema del país cuando eso es responsabilidad de nosotros”, expresó.

Indicó que “no se puede apagar un incendio con gasolina. No podemos seguir con el odio y derrotar un Gobierno al que llamamos dictadura teniendo el miedo de ir a elecciones. No se puede justificar la violencia con más violencia”.

“¿Hasta qué punto va a seguir esta guerra sin sentido? Seguimos viendo como ciudadanos inocentes, presos políticos como Fernando Albán pierden su vida y además no se realizan investigaciones que tengan credibilidad”, resaltó.

Destacó que la “democracia supone diversidad, lo importante es que los sectores que apliquen a distintas alternativas para salir de este desastre, lo hagan sin insultos y sin atentar contra quienes piensan distintos a ellos”.

“Hay que buscar salidas de carne y hueso que de verdad le den un cambio al país, no quedarse en la casa criticando y diciendo que lo mejor es que otro más nos resuelva el problema”, subrayó.

Y agregó que: “Ir a elecciones no supone dejar de protestar, dejar de dialogar o dejar de tener el apoyo de la comunidad internacional. Mientras las soluciones estén bien marcadas, todo estará bien”.

En cuanto a las elecciones municipales, indicó que el partido Acción Democrática no participará “por tener la tarjeta invalidada”, sin embargo, no “criminalizará” a quienes participen o no lo hagan.

